Caín Velásquez, expeleador de la UFC, habría disparado a un presunto pederasta

California, 3 de marzo (AP).- Caín Velásquez, quien fue dos veces campeón de los pesados en la UFC, fue acusado el miércoles de intento de homicidio y múltiples cargos de agresión con un arma de fuego.

Las autoridades dicen que el expeleador abrió fuego contra una camioneta en la que viajaba un hombre acusado de abusar sexualmente de un familiar de 4 años.

Velásquez fue arrestado el lunes después de perseguir al vehículo en el que iba Harry Goularte, por las calles transitadas de tres ciudades del Silicon Valley. Con su camioneta, Velásquez habría embestido la de Goularte durante una persecución a toda velocidad sobre un tramo de 18 kilómetros (11 millas), dijeron los fiscales.

Mediante una pistola calibre .40, Velásquez disparó en varias ocasiones contra el vehículo, hiriendo en una mano al padrastro de Goularte, quien iba al volante, añadieron las autoridades.

El exdeportista de 39 años compareció el miércoles en la corte. Sin embargo, la sesión para notificarle formalmente los cargos se pospuso al lunes.

Permanece retenido sin derecho a fianza en la cárcel de Santa Clara.

Mark Geragos, abogado que ha representado a varias celebridades, es el defensor de Velásquez. No respondió de inmediato a un menaje telefónico de The Associated Press que solicitaba sus declaraciones.

Un centenar de simpatizantes, con camisetas que decían “liberen a Caín” se presentó ante la corte.

La semana pasada, los agentes acudieron a una guardería infantil propiedad de la madre de Goularte en San Marin, para atender una denuncia sobre una presunta agresión sexual contra un niño informó el miércoles la oficina policial del condado de Santa Clara, mediante un comunicado.

Tras interrogar al menor y a otros, los investigadores determinaron que había ocurrido la agresión. Gularte, de 43 años, fue arrestado poco después, según la oficina policial.

Los fiscales dicen que el lunes, Velásquez acudió a la casa de la familia Goularte, donde se encuentra la guardería, y siguió a la camioneta desde la localidad de Morgan Hill hasta San José, donde hirió al padrastro del sujeto. La madre de Goularte estaba también en el vehículo.

El lunes, más tarde, agentes policiales de Morgan Hill localizaron a Velásquez cuando conducía su camioneta en San José y lo arrestaron, dijo en un comunicado Jeff Rosen, fiscal de distrito del condado de Santa Clara.

“La tragedia es que el señor Velásquez trató de hacer justicia por su propia mano, poniendo en peligro al público y a todos en la camioneta”, dijo Rosen. “Este acto de violencia causa también más dolor y sufrimiento a su familia”.