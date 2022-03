No hay daños graves por el sismo: AMLO; habla con gobernadores de Veracruz y Oaxaca

El Presidente López Obrador señaló que habló con los gobernadores de Oaxaca y Veracruz, quienes hasta ahora no tienen información de daños mayores en dichas entidades.

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que hasta el momento no se reportan daños graves por el sismo registrado la mañana de este jueves.

“Afortunadamente no se están reportando, por el momento, daños graves por el sismo. El epicentro se registra en Isla, Veracruz. Se sintió en Oaxaca, sobre todo en Tuxtepec”, dijo el mandatario al retomar la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

El Jefe del Ejecutivo federal señaló que habló vía teléfono con el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quienes hasta ahora no tienen información de daños mayores en dichas entidades.

El presidente @lopezobrador_ reanuda la #mañanera para informar que por el momento no se reportan daños graves por el #sismo de 6.2 de esta mañana Informa que fue el epicentro fue en Isla, Veracruz y se sintió en Oaxaca, Tuxtepec. pic.twitter.com/Z24qbMN7M9 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 3, 2022

“Todavía no hay mucha información. En preliminar, una magnitud de 6.2 a dos kilómetros al sureste de Isla, en Veracruz a las 08:40 horas. Hablé por teléfono con el Gobernador de Oaxaca y con el Gobernador de Veracruz, y hasta ahora no tienen información de daños mayores, sin embargo, se está buscando toda la información”, dijo el mandatario.

Asimismo, destacó que en la Ciudad de México tampoco hubo daños graves. “No se sintió mucho, por lo menos aquí en el Centro Histórico […] Hay que atender a la gente con sus viviendas y ojalá, lo deseamos de todo corazón, que no haya desgracias humanas. Vamos a estar informando”, añadió.

Posteriormente, el Presidente dio por terminada la conferencia para ir a atender los asuntos relacionados con el sismo.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer, a través de su cuenta de Twitter, que se activaron los protocolos de emergencia. “Hasta el momento sin afectaciones. Seguimos informando”, agregó.

En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que en Oaxaca, el sismo fue percibido de manera moderada por la población en la zona del Istmo de Tehuantepec, Cañada y Zona Oriente, sin reporte de afectaciones al momento.

De igual manera, en Veracruz el movimiento telúrico se percibió moderado por la población en Xalapa y otros municipios, sin reporte de daños.

Se registra sismo. Esperando mayor información del sismológico nacional. Se activan los protocolos de emergencia. Hasta el momento sin afectaciones. Seguimos informando. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 3, 2022

En la capital mexicana el sismo no fue percibido por la población, asimismo, no hay reporte de afectaciones. No obstante, se activó la alerta sísmica y se procedió a la evacuación de edificios, así como de viviendas.

En el Estado de México se realizaron evacuaciones preventivas visualizadas desde el C5 de Toluca; en tanto que en Puebla se percibió moderado por la población, sin reporte de afectaciones. Por otro lado, en Morelos y Tlaxcala no se detectó por la población y no hay reportes.

⚠️ #Sismo preliminar magnitud 6.2 A partir de este evento, mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de #ProtecciónCivil y los integrantes del Comité Nacional de Emergencias (#CNE) para realizar una evaluación preliminar de la zona. https://t.co/mNmwvMQt1K — Protección Civil México (@CNPC_MX) March 3, 2022