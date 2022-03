VIDEOS: Así evacuó AMLO la “mañanera” al escuchar la alerta sísmica por el temblor

Funcionarios y periodistas junto con el Presidente López Obrador permanecieron en el Patio Central de Palacio Nacional hasta que la actividad sísmica pasó.

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).- La conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue suspendida cuando la alerta sísmica en la Ciudad de México se activó por el temblor de magnitud 5.7 registrado este jueves en Isla, Veracruz.

Esto ocurrió en Palacio Nacional, cuando un reportero se encontraba realizándole una pregunta: “La alerta, Presidente”.

“Vamos”, dijo el mandatario, quien de inmediato salió del Salón Tesorería, acompañado de Carlos Torres Rosas, coordinador de Programas del Bienestar.

En ese momento, los reporteros que se encontraban en el lugar comenzaron a pararse de sus asientos para salir del recinto, no obstante, personal de Protección Civil pidió a los comunicadores que permanecieran sentados para ser evacuados con protocolos de seguridad.

Así se vivió el #Sismo en la mañanera#AMLO suspendió su conferencia #mañanera por alarma sísmica. pic.twitter.com/5PZskiokWr — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 3, 2022

“Siéntense, tranquilos. Sentados, preparen sus cosas, por favor. Ahorita vamos a evacuar. Permanezcan sentados, por favor”.

Los periodistas junto con funcionarios y el Presidente López Obrador permanecieron en el Patio Central de Palacio Nacional hasta que la actividad sísmica pasó.

Posteriormente, el Jefe del Ejecutivo federal regresó al Salón de la Tesorería y reanudó la conferencia para brindar información de lo que había ocurrido.

⚠️ Así evacuaron en el Palacio Nacional a periodistas, funcionarios y al presidente @lopezobrador_ durante el #Temblor #Sismo pic.twitter.com/m6qaMRod4n — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 3, 2022

“Afortunadamente no se están reportando, por el momento, daños graves por el sismo. El epicentro se registra en Isla, Veracruz. Se sintió en Oaxaca, sobre todo en Tuxtepec”, señaló.

El Jefe del Ejecutivo federal dio a conocer que habló vía teléfono con el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quienes hasta ahora no tienen información de daños mayores en dichas entidades.

“Hasta ahora no tienen información de daños mayores. Sin embargo, se está buscando toda la información. El reporte aquí en la Ciudad de México es que no hubo daños graves. No se sintió mucho cuando menos aquí en el centro”, dijo a los medios de comunicación.

“Hay que atender a la gente con sus viviendas y ojalá, lo deseamos de todo corazón, que no haya desgracias humanas. Vamos a estar informando”, añadió. Posteriormente, el Presidente dio por terminada la conferencia.

El sismo de esta mañana provocó que se activaran las alertas en diversas zonas del país, entre ellas, en la Ciudad de México, donde fue perceptible en algunos puntos. La situación llevó a que las personas evacuaran los lugares en los que se encontraban como medida de prevención.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, el sismo fue percibido de manera moderada por la población de Oaxaca, en la zona del Istmo de Tehuantepec, Cañada y Zona Oriente, sin reporte de afectaciones al momento.

El presidente @lopezobrador_ reanuda la #mañanera para informar que por el momento no se reportan daños graves por el #sismo de 6.2 de esta mañana Informa que fue el epicentro fue en Isla, Veracruz y se sintió en Oaxaca, Tuxtepec. pic.twitter.com/Z24qbMN7M9 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 3, 2022

De igual manera, en Veracruz el movimiento telúrico se percibió moderado por la población en Xalapa y otros municipios, sin reporte de daños.

En la capital mexicana el sismo no fue percibido por la población, asimismo, no hay reporte de afectaciones. No obstante, se activó la alerta sísmica y se procedió a la evacuación de edificios, así como de viviendas.

Mientras que en el Estado de México se realizaron evacuaciones preventivas visualizadas desde el C5 de Toluca; en tanto que en Puebla se percibió moderado por la población, sin reporte de afectaciones. Por otro lado, en Morelos y Tlaxcala no se detectó por la población y tampoco hay reportes.

⚠️🚨 Te compartimos la ACTUALIZACIÓN del monitoreo realizado por el Centro Nacional de Comunicación y Operación (#CENACOM) de esta @CNPC_MX, a las Unidades Estatales de #ProtecciónCivil, tras el #sismo de 5.7 al norte de Isla, #Veracruz: 🔗 https://t.co/6SaJdfLcPY — Protección Civil México (@CNPC_MX) March 3, 2022