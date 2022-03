México no tiene registro de daños materiales ni víctimas por el sismo de magnitud 5.7

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).- La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que el sismo con epicentro al norte de Isla, Veracruz, ocurrido a las 8:40 de la mañana, tuvo una magnitud final de 5.7, según los reportes de Servicio Sismológico Nacional (SSN).

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, se informó sobre esta actualización, ya que de forma preliminar se dijo que la magnitud fue de 6.2. Se reportó saldo blanco y algunas crisis nerviosas por el suceso.

El acercamiento a la zona epicentral, donde se estimaron las mayores aceleraciones y exposición en un radio de 30 km, alrededor del epicentro del sismo.

El sismo se percibió de forma ligera en Veracruz y Oaxaca, por lo que se activó la alerta sísmica, pero también la alarma se encendió en la Ciudad de México. Cabe resaltar que hasta el momento y luego de que se llevó a cabo un monitoreo en las entidades federativas, no se reportaron daños.

En Veracruz, el sismo fue percibido por la población en Xalapa y otros municipios, pero no hay reporte de afectaciones, aunque se continúa con el monitoreo con fuerzas de tarea de los tres órdenes de Gobierno, haciendo diversas evacuaciones precautorias en distintos inmuebles.

Mientras que en Oaxaca, el sismo se sintió de forma moderada en la zona del Istmo de Tehuantepec, Región Cañada y Zona Oriente, sin reporte de afectaciones al momento, pero se activó la alerta sísmica y los protocolos de Protección Civil.

Respecto a la Ciudad de México, el sismo no fue percibido y tampoco se registraron afectaciones, pero también se activó la alerta, y se evacuaron edificios y viviendas.

Además, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reanudó el avance de trenes tras haber realizado un protocolo de revisión. El Metrobús también restableció operaciones en sus siete líneas y el servicio emergente, las unidades de transporte circulan con marcha de seguridad.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se activaron protocolos de revisión y seguridad de infraestructura aeroportuaria. No se registraron afectaciones.

El Cablebús, la línea 1 sigue llevando a cabo los protocolos de revisión. La línea 2 reanudó sus operaciones de normalidad luego de concluir el proceso de revisión.

En el Estado de México el sismo lo percibió la población de Regiones Tenancingo, Amecameca, Naucalpan, Tultepec, Valle de Chalco y Toluca. Sin afectaciones.

El Tren Suburbano verificó vías y estaciones, no tuvo afectaciones, por lo que su operación es normal. Mientras que las cámaras del C5 mostrar la evacuación de algunos inmuebles.

En Guerrero y Puebla el sismo se percibió ligeramente.

CLAUDIA SHEINBAUM SE REÚNE CON ROSA ICELA RODRÍGUEZ

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se encontraba en una reunión con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y con Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional, cuando sonó la alerta sísmica.

“Buenos días, me encuentro con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, con el General Loza, de la Defensa Nacional, y el General (Luis Rodríguez) Bucio, responsable de la Guardia Nacional. Estábamos aquí en una reunión y recibimos el sismo”, dijo Sheinbaum en un video difundido en sus redes sociales.

Y reafirmó que hasta el momento no se ha reportado ningún daño y que “afortunadamente” “estamos todos bien”.

“Quiero informarles que hasta el momento no hay ningún daño, está todo bajo control y están los protocolos. Hasta el momento el reporte es que todo está bien. Diversos edificios fueron evacuados, de acuerdo al protocolo, estamos bien todos afortunadamente. Seguimos informando”, puntualizó.

VERACRUZ Y OAXACA, SIN DAÑOS POR EL SISMO

Cuitláhuac García, Gobernador de Veracruz, aseguró que tras el monitoreo realizado, no hay personas lesionadas ni afectaciones en el estado derivadas del temblor de 5.7.

“Después del monitoreo preliminar debido al temblor que marcó el Sismológico Nacional como epicentro en Isla, Veracruz, reportamos que hasta el momento no se tiene ninguna novedad relevante. No hay afectaciones y se sigue monitoreando”, expuso en su cuenta de Twitter.

Y agregó que en la “Zona industrial de Coatzacoalcos y Minatitlán, sin novedad; zona centro sin novedad de afectaciones; zona de los Tuxtlas sin novedad; hidroélectricas de la región y la planta nucleoeléctrica siguen en funcionamiento normal. La zona de la cuenca del Papaloapan, sin novedad”.

Pese a esto, aseveró que seguirán monitoreando y exhortó a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Asimismo Protección Civil de Veracruz resaltó que el sismo fue perceptible en Xalapa, Tres Valles, Córdoba, Zongolica, Veracruz, Huatusco, Coatepec, Perote, Orizaba, Poza Rica, Martínez de la Torre, Los Tuxtlas, y Minatitlán.

Se realizaron evacuaciones en Xalapa, Veracruz, Cuitláhuac, Coatepec, Poza Rica, Chacaltianguis, Jáltipan, Poza Rica, Huatusco y Tuxtlilla.

✅ No se reportan personas lesionadas ni afectaciones en instalaciones o infraestructura. (3/3)

Alejandro Murat, Gobernador de Oaxaca, afirmó que se llevaron a cabo los protocolos correspondientes por el sismo y que no se han reportado daños en el estado.

“MAÑANERA” SUSPENDIDA

La conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual se realiza en Palacio Nacional, fue suspendida luego de escucharse la activación de la alerta sísmica cuando un reportero se encontraba realizándole una pregunta.

En ese momento, los reporteros que se encontraban en el lugar comenzaron a pararse de sus asientos para salir del recinto, no obstante, personal de Protección Civil pidió a los comunicadores que permanecieran sentados para ser evacuados con protocolos de seguridad.

Los periodistas junto con funcionarios y el Presidente López Obrador permanecieron en el Patio Central de Palacio Nacional hasta que la actividad sísmica pasó.

Posteriormente, regresó al sitio y brindó un parte informativo de lo que había ocurrido, ya que se puso en contacto con los gobernadores de Veracruz y Oaxaca, Cuitláhuac García y Alejandro Murat, respectivamente.

“Hasta ahora no tienen información de daños mayores. Sin embargo, se está buscando toda la información. El reporte aquí en la Ciudad de México es que no hubo daños graves. No se sintió mucho cuando menos aquí en el centro”, dijo a los medios de comunicación.