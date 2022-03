El potencial del aceite de oliva, sello de la dieta mediterránea, contra la COVID-19

Por Iñaki Milton Laskibar

Investigador Postdoctoral en Cardiometabolic Nutrition Group, IMDEA Alimentación. Investigador en Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CiberObn), Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Laura Isabel Arellano García

Estudiante Nutrición y Salud, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Maria Puy Portillo

Catedrática de Nutrición. Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn), Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Madrid, 3 de marzo (The Conversation).- Desde que en marzo de 2020 el Gobierno de España declaró el Estado de alarma a nivel nacional a causa de la COVID-19, uno de los principales objetivos de la comunidad científica ha sido la búsqueda de una vacuna efectiva. Sin embargo, y a pesar de que actualmente contamos con distintas vacunas de probada eficacia, cada vez se presta más atención a diversos factores que influyen en la clínica de la COVID-19.

COVID-19 Y ENFERMEDADES INFLAMATORIAS

Antes de la existencia de vacunas, ha sido esencial identificar los factores de riesgo relacionados con un peor pronóstico para la COVID-19 para establecer los grupos de población más vulnerables. Así, se ha determinado que las personas con comorbilidades tales como la obesidad, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes o cáncer presentan un mayor riesgo de mortalidad tras la infección con SARS-CoV-2.

Estas enfermedades están caracterizadas por un estado inflamatorio de bajo grado, mediado por un aumento de citoquinas y otros mediadores proinflamatorios. Se ha visto que este estado inflamatorio crónico tiene un efecto negativo en las personas que son infectadas por el SARS-CoV-2. Es decir, tienen un peor pronóstico de la enfermedad.

Cuando se habla de patrones alimentarios saludables, el primero que suele venir a la mente es la dieta mediterránea. Este tipo de alimentación se caracteriza por un alto contenido en alimentos de origen vegetal (ricos en fibra y compuestos bioactivos) y grasas insaturadas (frutos secos y aceite de oliva), así como por un consumo moderado de carnes magras, pescado y lácteos.

En este sentido, el aceite de oliva se considera uno de los sellos de identidad de la dieta mediterránea. Por un lado, está presente en numerosas recetas. Por otro lado, se le han atribuido efectos beneficiosos para el mantenimiento de la salud.

EL HIDROXITIROSOL: EL ARMA DEL ACEITE DE OLVIA CONTRA LA COVID-19

Además de los conocidos efectos beneficiosos del aceite de oliva sobre enfermedades cardiovasculares, diferentes estudios han demostrado el potencial antivírico del aceite de oliva.

En este sentido, los polifenoles que contiene el aceite de oliva han demostrado tener propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que podrían mediar este efecto antivírico. Entre los compuestos fenólicos presentes en el aceite de oliva destaca el hidroxitirosol, ampliamente estudiado por sus beneficios en la salud. Este polifenol deriva de la hidrólisis de la oleuropeína y su contenido en el aceite depende de factores como la variedad de la oliva, el cultivo de origen y el proceso de elaboración del aceite.

New article: In vitro and clinical studies on the efficacy of α-cyclodextrin and hydroxytyrosol against SARS-CoV-2 infection https://t.co/pTRB0dW7ra #coronavirus #COVID19 #2019ncov pic.twitter.com/dc4IEtJb2R

— NFTdose (@PaperbirdsH) December 11, 2021