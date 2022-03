Netflix renueva la serie animada The Cuphead Show por una segunda temporada

La adaptación de Cuphead a la televisión se elaboró junto a los creadores del proyecto, los también hermanos Chad y Jared Moldenhauer.

Por Borja Ruete

Ciudad de México, 3 de marzo (AS México).- Es oficial. Netflix ha revelado en la redes sociales que ha decidido renovar The Cuphead Show por una segunda temporada. Esta hilarante serie de animación comenzó su andadura el pasado 18 de febrero, pero las nuevas historias no se harán de rogar, puesto que planean estrenar nuevos episodios en verano. De este modo, el videojuego de Studio MDHR volverá a estar de actualidad, también por su expansión.

“¡The Cuphead Show ha sido renovada oficialmente para una Temporada 2! ¡Y llega este verano!”, confirman en Twitter.

THE CUPHEAD SHOW IS OFFICIALLY RENEWED FOR SEASON 2!!! AND IT'S COMING THIS SUMMER! pic.twitter.com/gIam56ARp2 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) March 2, 2022

La primera temporada está compuesta de 12 episodios, todos ellos de corta duración (unos 15 minutos aproximadamente). La historia comienza cuando a Mugman se le rompe un asa. Los dos hermanos compran pegamento en la tienda y se disponen a demostrar su creatividad. Desde entonces, la aventura comenzará a escribirse y las amenazas a multiplicarse.

EL DLC EN JUNIO

La adaptación de Cuphead a la televisión se ha elaborado junto a los creadores del proyecto, los también hermanos Chad y Jared Moldenhauer. Ambos ejercen de productores ejecutivos de la serie y siguen trabajando en el DLC del videojuego, una expansión muy esperada cuyo lanzamiento se ha ido dilatando en el tiempo. Sin embargo, si no hay cambios en el calendario, el 20 de junio por fin podremos disfrutar de The Delicious Last Course.

El lanzamiento del DLC estaba previsto para 2020, pero MDHR anunció en un comunicado que necesitaban más tiempo porque querían que fuera “su mejor trabajo”. La situación derivada de la COVID-19 terminó retrasando aún más el desarrollo, por lo que también se saltó 2021.“Durante el desarrollo nos hemos puesto el desafío de depositar todo lo que aprendimos con Cuphead en la calidad de la animación, diseño y música de The Delicious Last Course. Alcanzar los estándares de calidad ha sido muy difícil durante la pandemia, que ha afectado a nuestros empleados”.

Cuphead salió originalmente en Xbox One y PC, pero actualmente también está disponible en Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 y Nintendo Switch.

