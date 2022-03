La soprano rusa Anna Netrebko renuncia a la Met Ópera por su apoyo a Vladimir Puttin

Por Ronald Blum

NUEVA YORK, 3 de marzo (AP).- La soprano Anna Netrebko se retiró de sus futuros compromisos en la Ópera Metropolitana en lugar de repudiar su apoyo al Presidente ruso Vladimir Putin, lo que le costó a la compañía una de sus mejores cantantes y una de sus mayores atracciones de taquilla.

Gelb había dicho el domingo que la Met no contratará a artistas que apoyen a Putin.

La Met hizo repetidos esfuerzos en los últimos días para intentar convencer a Netrebko de que repudie a Putin, pero no logró persuadirla, dijo una persona familiarizada con los acontecimientos, que habló bajo condición de anonimato porque ese detalle no fue anunciado.

La decisión de la Met siguió al colapso de la carrera internacional del director de orquesta ruso Valery Gergiev, quien ha mantenido una relación estrecha con Putin como director artístico y general del Teatro Mariinsky en San Petersburgo.

La invasión de Ucrania ha dado lugar a una muestra de solidaridad en el mundo de las artes y la cultura con los ucranianos y una reacción violenta contra el gobierno ruso y quienes tienen vínculos con él que no rechazan las acciones de Putin. El efecto dominó también ha llegado al mundo del deporte internacional.

Netrebko, una cantante de 50 años de Krasnodar, recibió el premio Artista del Pueblo de Rusia de manos de Putin en 2008.

En 2014 fue fotografiada sosteniendo una bandera de Novorrusia tras hacer una donación de un millón de rublos (entonces 18 mil 500 dólares) a la ópera de Donetsk, una ciudad ucraniana controlada por separatistas prorrusos.

El martes, Netrebko se retiró de todas sus próximas actuaciones. Su siguiente actuación en la lista era en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona el 3 de abril, seguida de tres conciertos con su esposo, el tenor azerbaiyano Yusif Eyvazov, y un concierto el 13 de abril con la Filarmónica de Berlín.

No hubo una respuesta inmediata de Netrebko al anuncio de Gelb.

