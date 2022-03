VIDEO: Yosstop se disculpa públicamente por “ofender” y elimina videos de YouTube

Josseline Hofman, mejor conocida como “Yosstop”, se disculpó con todas las personas que se sintieron agredidas con sus antiguos videos en YouTube y aseguró una evolución de su contenido.

Mérida, 3 de marzo (PorEsto).– La youtuber Yosstop publicó un video en su canal el pasado 2 de marzo en el que se disculpó con todas las personas que se ofendieron durante su pasado a través de la plataforma, y confirmó que continuará con la creación de contenido, pero que “cambiará la forma, no la esencia”.

La influencer retomó la creación de clips, luego de salir del Centro de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, en donde permaneció cinco meses acusada de almacenar un video íntimo de una menor de edad.

Por ello, en este último video titulado “Mi Peor Error” mencionó que ha reflexionado y ofreció disculpas por su comportamiento en el pasado, pues aseguró que ha evolucionado y que ya no piensa igual que antes.

“Unas palabras que vienen desde mi corazón y con toda la plena conciencia: Quiero pedir una disculpa a todas las personas que he llegado a ofender queriendo o sin querer, consciente o inconscientemente, o que le haya causado algún conflicto o malestar, algún daño o alguna emoción negativa”, dijo la youtuber.

Y agregó: “Quiero que sepan que genuinamente mi intención nunca ha sido mala, sí, he sido muy inmadura y lamentablemente, o afortunadamente, he plasmado mi evolución en los videos que llevo haciendo durante estos diez años. Hay muchos videos que estuvieron fuera de lugar y los he borrado”.

Yoss aseguró que ahora su contenido tendrá otro enfoque, cambiando “la forma y no la esencia”, pues considera que la forma de decir las cosas ha sido su más grande error y recalcó que su intención jamás ha sido hacer daño sino que ha criticado muchas cosas “desde la duda y el cuestionamiento”.

Al salir de prisión, Yoseline Hoffman de 31 años, informó que repararía el daño ocasionado a la persona que exhibió en uno de sus videos y por la que estuvo en la cárcel, asimismo, afirmó que ayudaría a asociaciones dedicadas al cuidado de la mujer.

