“Checo” Pérez arranca con todo en la F1: lidera los primeros ensayos del GP de Baréin

Madrid, 3 Mar. (Europa Press).– El piloto mexicano Sergio Pérez, “El Checo” (Red Bull), lideró este viernes la primera sesión de los Entrenamientos Libres del Gran Premio de Baréin, en el Circuito Internacional de Baréin, por delante de un Fernando Alonso (Aston Martin) que mantiene la ilusión con un segundo puesto y su compañero, Max Verstappen, que cerró el “podio”, mientras que Carlos Sainz (Ferrari) finalizó vigésimo tras sufrir un trompo.

“Checo” Pérez marcó un competitivo 1:32.758, lejos de su mejor crono en los test sobre el mismo trazado (1:30.3), aunque con gomas muy blandas que no se usarán en el GP), aunque más de un segundo más rápido que el tiempo que registró Pierre Gasly en los Libres 1 de la temporada pasada en Sakhir (1:34.1).

El siete veces campeón del mundo sólo pudo ser décimo a más de dos segundos de la escudería de la bebida energética, mientras que George Russell registró el decimotercer mejor tiempo (1:35.050), muy lejos también de lo esperado. Aunque la tanda vespertina será mucho más representativa de lo que se verá en calificación y carrera.

