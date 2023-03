VIDEO: Soy un hombre limpio, soy un hombre honorable, asegura Ricardo Monreal

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).– El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que es un hombre “limpio y honorable” en un video donde agradeció el apoyo sus seguidores ante los ataques que ha recibido de diferentes frentes, a los que calificó de “guerra sucia”.

El Senador también rechazó ser parte de las “corcholatas”, es decir, los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, que incluye a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el Canciller Marcelo Ebrard y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“Yo no soy corcholata, soy un digno aspirante a suceder al Presidente, pero no hagan caso de la guerra sucia, de los golpes bajos, porque así ha sido nuestra vida y estoy seguro que vamos a salir adelante”, animó a sus seguidores.

Por ello, dijo que confía “en dios, tengo fe”, porque es “un hombre limpio, un hombre honorable”. “Nunca en 42 años de mi vida al servicio público he tenido una denuncia o he tenido una acusación de malversación de fondos, o una acusación de abuso de autoridad, siempre me he conducido con apego a la ley, con honradez, aunque a muchos les duele eso”, subrayó.