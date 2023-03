Influyente abogado en EU es condenado a cadena perpetua por asesinar a hija y esposa

Por Jeffrey Collins y James Pollard

Walterboro, Carolina del Sur, EU, 3 de marzo (AP).— En la culminación de la caída en desgracia del otrora prominente abogado de Carolina del Sur, un Juez condenó el viernes a cadena perpetua sin libertad condicional a Alex Murdaugh, un día después de que fuera declarado culpable de asesinato por la muerte a tiros de su esposa y su hijo. Fue un caso que expuso el desmoronamiento de una poderosa familia sureña con historias de privilegios, codicia y adicciones.

El jurado del condado de Colleton deliberó durante menos de tres horas el jueves antes de declarar a Murdaugh culpable de matar a su hijo de 22 años, Paul, con una escopeta y a su esposa de 52 años, Maggie, con un rifle el 7 de junio de 2021.

Murdaugh será trasladado en breve a una prisión estatal donde será recluido en condiciones de máxima seguridad.

El Juez Clifton Newman preguntó a Murdaugh si quería decir algo antes de condenarlo a dos cadenas perpetuas consecutivas, y el abogado de Carolina del Sur mantuvo su inocencia.

Los fiscales pidieron cadena perpetua para castigar a Murdaugh por lo que consideran décadas de mentiras, robos y utilización en beneficio propio de la considerable influencia de su familia en su pequeño condado. Cualquier sentencia no tendría posibilidad de libertad condicional.

Para conocer su pena, Murdaugh compareció en la misma sala del tribunal del circuito donde su padre, abuelo y bisabuelo juzgaron casos como fiscales electos durante más de 80 años. El retrato de su abuelo colgó en el fondo de la sala hasta que el Juez ordenó que lo quitaran para llevar adelante este juicio.

En lugar de la camisa de vestir y la chaqueta deportiva que usó durante el juicio de seis semanas, el abogado que ganó millones de dólares demandando a grandes empresas a nombre de personas lesionadas en accidentes llegó al tribunal con un overol de prisión el día después de que fue declarado culpable de dos cargos de asesinato.

