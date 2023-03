INE nombra a Roberto Heycher Cardiel encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva

De acuerdo con el INE, Roberto H. Cardiel cuenta con 20 años de experiencia en materia político electoral; ingresó al servicio profesional electoral en 2003 y en 2015 fue designado como Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).– El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designó esta tarde a Roberto Heycher Cardiel Soto como el nuevo encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva, tras la destitución de Edmundo Jacobo Molina por la publicación del Plan B Electoral que eliminó su puesto.

La decisión se tomó y ratificó durante la sesión del Consejo General del INE, que tuvo como propósito comenzar a adaptar los cambios de la reforma electoral.

De acuerdo con el Instituto, la Reforma Electoral instruye que el Consejo General debe nombrar, de entre los directores ejecutivos, a un encargado del despacho.

El Consejo General del INE designó hoy a @RobertHeycherMx como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva. pic.twitter.com/usdQ19gCXL — @INEMexico (@INEMexico) March 3, 2023

Según el propio INE, Cardiel Soto es abogado por la Universidad Juárez de Durango, además de tener dos maestrías: una en Logística Integral, por la Universidad Autónoma de Barcelona, y en Materia Electoral, por la Universidad Autónoma de España de Durango.

Roberto H. Cardiel cuenta con 20 años de experiencia en materia político electoral; ingresó al servicio profesional electoral en 2003 y en 2015 fue designado como Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

“Ha participado en misiones de observación y asistencia técnica en Guatemala, Georgia, Túnez, Argentina, Perú, Panamá, Suiza, India, Ecuador, Portugal, Colombia, República Dominicana y Estados Unidos”, expuso el INE.

#BoletínINE 📑 | Consumado el cese del Secretario Ejecutivo; INE interpone Juicio ante el Tribunal Electoral . https://t.co/mQNApalJ3z pic.twitter.com/4qQUV8jkVA — @INEMexico (@INEMexico) March 2, 2023

¿15 AÑOS DE EDMUNDO JACOBO EN EL INE?: AMLO

Apenas ayer 2 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que Edmundo Jacobo Molina, ahora exsecretario Ejecutivo de Instituto Nacional Electoral (INE), se quejara de su destitución, derivada de la publicación del Plan B de la Reforma Electoral en el Diario Oficial de la Federación (DOF), algo que ocurrió durante la madrugada, ya que permaneció 15 años en el cargo.

“Pues a lo mejor quiere tener empleo de manera vitalicia, se le olvida que vivimos en una República, no en una monarquía. Si se hace una reforma y ya se considera que un cargo como el que él desempeñaba es innecesario y que hay que ahorrar, porque me gustaría que él informara desde cuándo está en el cargo“, dijo en su conferencia de prensa matutina.

Luego de corroborar el dato, el mandatario mexicano recordó que ya llevaba 15 años en el puesto al interior del organismo electoral. “Desde 2008. ¿Cuánto es? 15 años y todavía se atreve a ir a quejarse”, cuestionó.

Sin embargo, consideró que “es muy probable que el Poder Judicial anule la Ley Electoral, y él regrese a su cargo y pueda tardar otros 15 años”. Esta situación la comparó con Porfirio Díaz, pues estuvo al frente del Gobierno 30 años, “más cuatro del compadre, 34”. “Son unos cinicazos”, sostuvo.

“Una vez más sostengo: la Ley electoral que están impugnando no afecta en nada el funcionamiento del INE, lo que propone esta Ley es obtener algunos ahorros, ni siquiera mucho porque como no se pudo hacer la reforma constitucional, se van a tener que seguir destinando 25 mil millones de pesos para la organización de las elecciones, las más caras del mundo”, lamentó López Obrador.

Posteriormente, el político tabasqueño presentó el sueldo bruto y neto que ha recibido Edmundo Jacobo Molina como Secretario Ejecutivo del INE. Según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 y de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), percibe poco más de “166 mil netos y lleva 15 años”.

“Esto es sueldo, pero tienen viáticos y tienen seguro médico privado, y tienen caja de ahorro, tienen fideicomisos especiales. Y cada uno de ellos cinco, 10, asesores, y auxiliares, o sea, son aparatos enormes”, acusó.

INE IMPUGNA DESTITUCIÓN DE EDMUNDO JACOBO

Casi a la par, el INE dio a conocer que ha presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio en contra de la entrada en vigor del decreto del Plan B que determina el cese de su Secretario Ejecutivo.

“La entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, denominado Plan B, publicada este día en el Diario Oficial de la Federación, determina el cese del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina”, recordó.

En un comunicado, el organismo reconoció “el trabajo, dedicación y vocación democrática, durante 14 años, de Edmundo Jacobo, quien ha contribuido a la construcción de un México de libertades y derechos”.

“Ante la medida ordenada por el Poder Legislativo, la autoridad electoral refrenda su compromiso con el cumplimiento de la Ley; sin embargo, este Decreto es inconstitucional al invadir competencias de la autoridad electoral y contravenir derechos amparados por la Constitución”, recriminó.

La autoridad electoral citó que “el Artículo 41, base V, apartado A, noveno párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su presidente”.

De esa forma, precisó, el 6 de febrero de 2020, el Consejo General designó a Edmundo Jacobo Molina como titular de la Secretaría Ejecutiva del INE por un nuevo periodo de seis años.

En las próximas horas, en virtud de una reforma antidemocrática, Edmundo será cesado. Gracias porque la democracia, la sociedad mexicana y el INE te deben mucho. Cuando el orden constitucional y democrático sea restaurado, te esperamos de vuelta en el INE: @lorenzocordovav 2/2 pic.twitter.com/d9m80xjEpM — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) March 2, 2023

Además, el INE indicó que “la Carta Magna señala que no pueden expedirse leyes privativas, esto es, en contra de una persona específica; en consecuencia, no puede disminuir el periodo del nombramiento de un Secretario Ejecutivo en lo particular, determinado por el Consejo General”.

“Por ello, tanto Edmundo Jacobo como el INE, pueden impugnar esta medida, sin dejar de acatarla”, argumentó.

El Instituto Nacional Electoral dijo que “a pesar de la salida de Edmundo Jacobo Molina, una vez publicado el decreto y el inminente nombramiento de un nuevo Secretario Ejecutivo, prevalece la instrucción de las 11 consejeras y consejeros electorales para que quien ostente la representación legal del INE impugne la reforma electoral por las múltiples inconstitucionalidades que presenta”.