Netflix habría puesto en pausa proyecto con Will Smith por incidente en los Óscar

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).- Netflix habría dejado en segundo plano la producción de Fast and Loose, cinta protagonizada por Will Smith, luego del desafortunado incidente que tuvo con Chris Rock en la 94 edición de los Premios Óscar.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la plataforma de streaming había estado buscando a un nuevo director que se hiciera cargo del proyecto luego de que David Leitch renunciara a éste días antes de la ceremonia.

Sin embargo, una fuente cercana al medio estadounidense reveló que en realidad el servicio de VOD decidió “mover silenciosamente” el proyecto luego de que Will Smith abofeteara a Chris Rock en la ceremonia de los premios de la Academia de Hollywood.

El pasado 27 de marzo Smith abofeteó a Rock durante la citada ceremonia celebrada anoche en Los Ángeles, después de que el cómico gastara una broma a Jada Pinkett Smith, la esposa del flamante ganador del Óscar como actor protagonista.

Mientras presentaba el premio de la academia de Hollywood al Mejor Documental, Rock se dirigió a la mujer de Smith y lanzó la frase: “Jada, te amo, ‘G.I. Jane 2’, no puedo esperar para verla”.

Con esta frase hacía referencia a la popular película La teniente O’Neil (G.I. Jane), en la que la protagonista, la actriz Demi Moore, aparece rapada.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f–king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL

— Variety (@Variety) March 28, 2022