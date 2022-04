La producción de la secuela de Joker estaría sufriendo retrasos por el guión

AS MÉXICO

El año pasado, el propio Phoenix dejó claro estar por la labor de interpretar al personaje, pero desconocía completamente si esta secuela estaba en marcha.

Por Pedro Herrero

Ciudad de México, 3 de marzo (AS México).- Tras el éxito que la llevó a ser incluso un fenómeno en su momento, era evidente que algún día veríamos una secuela de Joker, una película que llevó al personaje a una nueva dimensión y que incluso valió el Óscar a su actor intérprete, Joaquin Phoenix. Sin embargo, y a pesar de haber pasado ya más de dos años desde su estreno, todo apunta a que esta segunda parte se hará esperar bastante ya que la producción se ha retrasado por falta de guión.

Como recoge The Ankler, el director y también guionista de esta próxima secuela de Joker, y director de la original, Todd Phillips, no ha entregado aún ni siquiera el primer borrador del guión, lo que ha retrasado irremediablemente todos los procesos posteriores. No parece que la película lleve un buen ritmo, ya que el año pasado, el propio Phoenix dejó claro estar por la labor de interpretar al personaje, pero desconocía completamente si esta secuela estaba en marcha.

Mientras hablamos del Joker de Joaquin Phoenix, The Batman sigue cosechando grandes resultados de taquilla y crítica en todo el mundo. Como es obvio, ya se habla de la próxima iteración del Caballero de la noche, y como no podía ser de otra manera, y habiendo visto la escena final y alguna eliminada, ya se especula con la aparición del villano por antonomasia. Por su parte, Matt Reeves, director de la cinta, aseguró que por el momento no hay nada seguro.

Sin embargo, el Joker en el universo de The Batman de Robert Pattinson y Reeves ya tiene nombre: el de Barry Keoghan. Desde los primeros tiempos de la película de Phillips y Phoenix, Joker se ha planteado como una historia standalone, es decir, completamente independiente y ajena al resto de películas de DC donde pudiera aparecer, tales como Escuadrón Suicida o la mencionada The Batman.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS México. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.