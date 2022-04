VIDEO: Zelenski, Presidente de Ucrania, da un discurso en gala de los premios Grammy

Las Vegas (EU), 3 abr (EFE).- El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, intervino en la gala de los 64 premios Grammy con un mensaje previamente grabado en el que pidió a los artistas presentes en la cita que no guarden silencio ante la invasión rusa porque “no hay nada más opuesto a la guerra que la música”.

Ukrainian President Zelensky in pre-recorded video from Kyiv, delivers a message at the Grammy Awards.#GRAMMYs pic.twitter.com/3J463oEwhN

— Nina L. Diamond (@ninatypewriter) April 4, 2022