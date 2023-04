Nabihah Iqbal reúne sus emociones más caóticas en “Dreamer”, su trabajo más personal

Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).- La tristeza, la ira y la frustración detrás del robo de su estudio y la música que estaba por lanzar en 2020, los problemas de salud de su abuelo, la pérdida de uno de sus mejores amigos y otras situaciones complicadas, terminaron por converger en “Dreamer”, el nuevo álbum que la artista londinense Nabihah Iqbal está por estrenar.

“Sentí que estaba maldita. Mi estudio fue robado, mi abuelo estaba muy enfermo, me rompí la mano, me rompí el tobillo, uno de mis mejores amigos murió. Estuve mal, fueron un montón de cosas y cada vez que intentaba componer música nueva algo pasaba”, expresó en entrevista para SinEmbargo la también locutora Nabihah Iqbal.

“Entonces, las canciones que conforman este álbum son el reflejo de las ideas y sentimientos difíciles por los que atravesé. Son emociones fuertes como el sentirse triste, enojado y frustrado, pero al mismo tiempo puedes encontrar felicidad y esperanza. Así que, sólo es una mezcla de ello. La vida es así y todos pasamos por lo mismo”, agregó.

A un mes del lanzamiento de “Dreamer”, Nabihah Iqbal ya había dado a conocer “This World Couldn’t See Us” y “Sunflower”, dos de los sencillos que formarán parte de un álbum al que ha descrito como uno de los más personales de su carrera.

A través de estos adelantos, la artista y curadora londinense ofrece un sonido bastante similar al new wave, que hace rememorar a cualquiera las reliquias que se escuchaban en, la ya extinta, Universal Stereo hace 20 años, con un ritmo bastante característico de las décadas de los 70 y 80.

Al ser cuestionada por su inspiración en la estética lo-fi y la popularidad que ha ganado este género en los últimos años, la música compartió que, en efecto, para uno de los primeros sencillos de “Dreamer” se inspiró en la agrupación de new wave The B-52’s.

“El primer sencillo que estrené fue ‘This World Could’t See Us’ y para este utilicé una batería similar con la que estuve trabajando en el estudio antes del robo, pero perdí todo el trabajo y después regresé a esto. Creo que es una mezcla de ambas. Y, para el sonido, definitivamente me inspiré en The B-52’s porque escuchaba mucha de su música y sí, son muy famosos por ‘Love Shack’, pero en realidad tienen otras pistas que son increíbles y no son tan conocidas, y recuerdo haber escuchado una en la que sentí que había muy buena energía en el patrón de batería, es muy optimista, así que estaba tratando de canalizar la misma idea”, explicó.