AMLO dice que si Ignacio Ovalle está metido en el saqueo a Segalmex, “que lo asuma”

Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el organismo que fue creado para “procurar que la población con menores ingresos obtenga alimentos de calidad nutricional a precios accesibles” es —a cuatro años de su puesta en marcha— señalado por un desfalco de al menos nueve mil millones de pesos debido a irregularidades, compras fraudulentas de carne y azúcar, que implicarían a al menos 22 personas.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que si Ignacio Ovalle Fernández resulta involucrado en el saqueo multimillonario a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), debe asumirlo, y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) “cero impunidad”.

Ovalle Fernández fue director de Segalmex cuando se dio el fraude por miles de millones de pesos, en este sexenio. Se sabe poco sobre cómo se dio este saqueo de recursos públicos, aunque los cálculos extraoficiales indican que podría ser superior al de la llamada “Estafa Maestra”, otro robo de recursos públicos realizado durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y que ha quedado en la impunidad.

El exdirector de Segalmex, un viejo político emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llegó por invitación de López Obrador a esa dependencia y ha sido defendido por él. Hoy mismo el Presidente salió en su defensa; afirmó que lo consideraba un “hombre honesto”. Ovalle no se fue del Gobierno cuando se descubrió el fraude y fue removido: actualmente trabaja en la Secretaría de Gobernación (Segob).

“No hay impunidad. Nada más que ustedes, los representantes de la prensa conservadora y corrupta que está en contra de nosotros está utilizando estos casos para tratar de proyectar la idea de que somos iguales, de que es lo mismo el caso de Segalmex”, aseguró el Presidente de México.

Durante su conferencia de prensa matutina, consideró que se trata de una campaña, sin embargo, aclaró varias cosas: “Nosotros no toleramos la corrupción, o para decirlo con más claridad: no somos corruptos, no somos rateros, a diferencia de los gobiernos anteriores, donde lo que imperaba era la corrupción, con la complicidad de ustedes, de los medios de información”.

“Como ahora se está llevando un cambio, en donde no se permite la corrupción y la impunidad, entonces ustedes utilizan estos casos que se están presentando para magnificarlos y querer de esta forma igualarnos”, insistió el mandatario mexicano.

No obstante, señaló que “se dan estos casos y a diferencia de lo de antes, se castiga a los responsables porque no hay impunidad”. “En el caso de Segalmex ya hay órdenes dictadas de aprehensión y ya hay detenidos”, destacó.

López Obrador anunció que la próxima semana acudirá Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a Palacio Nacional para explicar “cómo se dio el fraude; cuánto se ha recuperado, porque ya ustedes están hablando de 15 mil millones de pesos”.

“Vamos a ver cuánto es la cantidad, cuánto se recuperó, cuánto es realmente del desfalco, quiénes son los responsables, cuántas órdenes de aprehensión se han girado, cuántos están presos. Todo ya completo”, enlistó.