Rusia acusa a Ucrania de la muerte de bloguero militar ruso en explosión de cafetería

MOSCÚ (AP).- Las autoridades rusas acusaron a los servicios de seguridad ucranianos de planear el ataque que mató a un conocido bloguero militar que apoyaba con fervor la guerra en Ucrania y detuvieron a una mujer acusada de participar en el ataque.

Las autoridades ucranianas no respondieron directamente a la acusación, aunque el Presidente, Volodímir Zelenski, dijo que no pensaba en los sucesos en Rusia y un miembro destacado del Gobierno describió antes la explosión como parte de disputas internas en Rusia.

Vladlen Tatarsky, de 40 años, murió el domingo cuando lideraba una charla en una cafetería a la orilla del Río Neva, en el corazón histórico de San Petersburgo, según la policía. Unas 30 personas resultaron heridas en la explosión y 10 seguían graves, según las autoridades.

Los investigadores creen que la bomba estaba oculta en una estatuilla del bloguero que la sospechosa le había dado como obsequio justo antes de la explosión. Un video mostraba a Tatarsky bromeando sobre el busto y poniéndolo sobre la mesa a su lado justo antes de la explosión.

Las autoridades rusas anunciaron el lunes la detención de Darya Trepova, que aparecía en el video entregando la estatuilla a Tatarsky. Trepova, una residente en San Petersburgo de 26 años, había sido detenida el año pasado por participar en marchas contra la guerra.

Según medios rusos, Trepova dijo a los investigadores que la habían utilizado como mensajera para llevar el dispositivo explosivo, pero no sabía lo que había escondido en el busto.

El Ministerio del Interior publicó un breve video en el que Trepova decía a un policía que ella había llevado a la cafetería el busto que estalló. Cuando se le preguntó quién se lo había dado, dijo que lo explicaría después.

El Comité Nacional Antiterrorista, una institución del estado que coordina la lucha contra el terrorismo, dijo que el ataque había sido “planeado por los servicios especiales ucranianos” y señaló que la detenida era una “partidaria activa” del grupo anticorrupción fundado por el líder opositor ruso Alexei Navalny.

Navalny, el enemigo más acérrimo del Kremlin y que ha desvelado corrupción en las instituciones y organizado protestas masivas contra el Gobierno, cumple una pena de nueve años de prisión por fraude que ha tachado de venganza política.

Según reportes en medios rusos, la policía encontró a Trepova utilizando cámaras de vigilancia, aunque al parecer se había cortado el cabello rubio largo para cambiar de aspecto y arrendado un apartamento distinto en un intento de huir.

Nadie reclamó la autoría del ataque, aunque blogueros militares y tertulianos patrióticos culparon de inmediato a Ucrania y compararon el suceso con el asesinato el pasado agosto de la tertuliana nacionalista de televisión Darya Dugina, fallecida cuando un explosivo activado a distancia voló su camioneta cuando circulaba a las afueras de Moscú.

Las autoridades rusas atribuyeron la muerte de Dugina a la inteligencia militar ucraniana, aunque Kiev negó estar implicada.

El padre de Dugina, Alexander Dugin, un filósofo nacionalista y teórico político que apoya con firmeza la invasión de Ucrania, elogió a Tatarsky como un héroe “inmortal” que había muerto para salvar al pueblo ruso.

En reacción a la muerte del bloguero, la vocera del Ministerio ruso de Exteriores María Zajárova dijo que sus actividades “le han granjeado el odio del régimen de Kiev” y señaló que tanto él como otros blogueros militares rusos recibían amenazas ucranianas desde hacía mucho.

Yevgeny Prigozhin, el millonario ruso propietario de la compañía militar Grupo Wagner que lidera la ofensiva de Moscú en el este de Ucrania, dijo que era el propietario de la cafetería y que la había ofrecido a un grupo patriótico para organizar encuentros. Dijo dudar que las autoridades ucranianas estuvieran implicadas en el ataque y señaló que probablemente era obra de un “grupo de radicales” no relacionados con el Gobierno en Kiev.

"We will defeat everyone, we will kill everyone, we will rob everyone. Everything will be as we like": this video was recorded by the pro-Kremlin blogger Vladlen Tatarsky from the Kremlin hall. pic.twitter.com/YU8R7Dl0fI

— NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2022