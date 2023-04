EU, a través del FBI, espió con Pegasus miles de objetivos en México, afirma el NYT

Una investigación del diario New York Times reveló que el Gobierno de Estados Unidos, a través del FBI, utilizó el software de espionaje Pegasus.

Ciudad de México, 3 de abril (Vanguardia/SinEmbargo).– El diario estadounidense The New York Times informó que el Gobierno de Estados Unidos utilizó el programa de ciberespionaje de NSO Group conocido como Pegasus para vigilar a objetivos en México en más de una ocasión.

El reportaje indica que, desde 2021, a través de la empresa “Cleopatra Holdings”, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) contrató el spyware.

Esta herramienta de ciberespionaje permite a los usuarios rastrar de forma privada celulares en todo el mundo sin el consentimiento del portador del dispositivo.

Días después, detalló el diario, el organismo estadounidense firmó un nuevo contrato con “Cleopatra Holdings” por el programa Landmark, con el que se pueden ubicar e identificar llamadas telefónicas en tiempo real.

“Bajo este contrato, según dos personas, han habido miles de usos en por lo menos un país, México”, menciona la publicación del medio estadounidense.

De acuerdo con el diario estadounidense, con ello se autorizó evaluar y utilizar Pegasus contra “objetivos de su elección en México”.

Portavoces de la administración federal de Estados Unidos rechazaron responder preguntas hechas por The New York Times respecto a cual agencia del aparato gubernamental adquirió el spyware y el por qué se utilizó en reiteradas ocasiones en México.

En este contexto el Gobierno del Presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para restringir el uso del software que ha sido usado de forma abusiva por distintas naciones; sin embargo, la empresa “Cleopatra Holdings” sigue realizando pagos mensuales por el programa.

PEGASUS EN MÉXICO

Una investigación realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) a partir de los documentos filtrados por el colectivo Guacamaya y difundida en marzo demostró que ​​el Centro Militar de Inteligencia, una rama secreta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) espió con el malware Pegasus al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, con pleno conocimiento del Alto Mando, es decir el Secretario de la Defensa Nacional, el General Luis Crescencio Sandoval, para interferir en las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Una tarjeta informativa secreta de la Sedena revela que el Centro Militar de Inteligencia intervino las comunicaciones privadas que Raymundo Ramos sostuvo en su papel de presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo con varios periodistas en relación a las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército el 3 de julio de 2020 en esta ciudad.

Un análisis forense actualizado del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, señala la R3D, demostró que el teléfono de Raymundo Ramos fue infectado con Pegasus en diferentes ocasiones entre el 16 de agosto de 2020 y el 2 de septiembre de 2020.

Una tarjeta informativa secreta revela que el #EjércitoEspía intervino las comunicaciones privadas de Raymundo Ramos con varios periodistas. Las conversaciones eran acerca de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en Nuevo Laredo el 3 de julio de 2020. pic.twitter.com/5LgQwZ0Svb — R3D (@R3Dmx) March 7, 2023

El 10 de marzo, tres días después de que se difundiera dicha investigación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Sedena sí le informa cuando interviene comunicaciones de civiles, pero insistió en que “no es espionaje” sino trabajo “de inteligencia”. Esto, a respuesta directa de una periodista que le preguntó al Presidente la diferencia entre “inteligencia” y espionaje.

“Espionaje tiene que ver con la persecución política, con limitar las libertades, con amenazar, intimidar, reprimir a los opositores. Lo que nosotros padecimos durante años”, dijo el mandatario en esa ocasión.

“¿Sedena no le informa?”, cuestionó la periodista. “Me informa, es inteligencia, se hace en coordinación con el Centro [de Inteligencia] del Estado y tiene como propósito conocer sobre movimientos, operaciones, de la delincuencia organizada. Nada más que le quede claro, nosotros no espiamos a nadie. No es el tiempo de los gobiernos neoliberales, nosotros hicimos el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor”, reviró López Obrador.

–Con información de Gerardo Hernández, Vanguardia