Berenice Mastretta toma camino en el cine con Las Mujeres del Alba y Un mal actor

Berenice Mastretta ha trascendido su pasión por la actuación del teatro a las pantallas, ahora lo hace sumándose a proyectos exitosos como Cómo sobrevivir soltero para las plataformas, pero también volviendo a visitar los sets de cine con Las Mujeres del Alba y la nueva película de Jorge Cuchí.

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).– La actriz y cantante Berenice Mastretta está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera con la salida de proyectos como Cómo sobrevivir soltero, la espera del estreno de la cinta Las Mujeres del Alba y otros filmes más que ya se cocinan como Un mal actor.

Una de las recompensas por su trabajo —del que Berenice ya disfruta sus mieles— es el exitoso estreno de la segunda temporada de Cómo sobrevivir soltero, que se encuentra en lo más visto de la plataforma de Amazon Prime Video, un proyecto al que sumó bajo el papel de Sonia, la jefa cool del personaje de Mafer.

“Fue un personaje que me gustó mucho crear porque traté de no irme al lugar común donde puedo ser la jefa dura al estilo del Diablo se viste a la moda, eso ya lo ha visto mucho, pensé en hacer a una Sonia, relajada, pero con el poder legitimo”, cuenta Berenice Mastretta en entrevista con SinEmbargo.

No es la primera vez que la actriz hace comedia, y disfrutó cada instante en el set, pero es el género del drama el que la sigue acompañando a todas partes entregándole historias fascinantes como en las series Preso No. 1 o No fue mi culpa de Star+.

Ahora un drama de gran peso ya se asoma para su estreno es la película Las Mujeres del Alba dirigida por la cineasta Jimena Montemayor (Restos de viento, 2017) de la que fue parte.

La cinta está basada en el novela homónima del escritor Carlos Montemayor, padre de la cineasta, y que través de los testimonios de 16 mujeres cuenta el asalto al cuartel de Madera, Chihuahua, en 1965, cuando se exigía un alto a la explotación y abuso por parte de los caciques de empresas madereras.

“El libro está basado en testimonio reales, entonces eso hace que evidentemente la película que está basada en el libro tenga esta visión real y femenina de lo que sucedió, porque además la adaptación la hace Jimena. Creo que hacen falta más contenidos como éste, que tengan una voz femenina profunda, que no se quede sólo en la idea de lo que es femenino”.

Mastretta se une a esta historia contada desde lo coral en el papel de Alma, una mujer que con su marido doctor vuelve a Chihuahua sólo para encontrase con la muerte. Cuando su esposo sale sin vida del asalto, Alma inicia un viaje con sus hijos para protegerlos y protegerse.

“La película tiene gran importancia histórica porque estamos hablando de un periodo presidencial de Díaz Ordaz, esta matanza es previa al 68 y eso me hizo pensar y reflexionar sobre todo lo que sucedió en ese periodo y que no se supo”.

“Las Mujeres del Alba aborda las distintas historias de las mujeres que fueron testigo de este suceso y recupera lo que es ser mujer en 1965, que no es lo mismo a hacerlo ahora, con todas esas limitaciones que se imponían a la mujer. Era un mundo de hombres. Entonces ves a Alma, con toda su fortaleza intentando ver por sus hijos”, comenta la actriz.

Este proyecto, protagonizado además por Myriam Bravo, Valeria Torres, Catalina López, Shaula Ponce y Chantal Frías, se espera tenga pronto un estreno en cines.

Con este filme, Berenice Mastretta reafirma una vez más su amor por la pantalla grande después de años de carrera en obras de teatro como Regresa, Mirando el precipicio por encima de mi hombro, El arrogante ciclo de las hormigas, entre otras más, y como productora de programas de televisión.

Su fascinación, de hecho, por el cine vuelve a tomar forma con Un mal actor, la nueva película del director Jorge Cuchí, ganador de la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia por su cinta 50 o dos ballenas se encuentran en la playa.

“Lo que me mueve de ser actriz es estudiar al ser humano. Me gusta estudiar al ser humano y ver qué nos motiva, qué nos hace sentir que estamos vivos, qué nos detiene, qué nos hace ser también malos y tener un lado oscuro. Cuando hago personajes lo que disfruto es indagar en la naturaleza humana y eso me hace reflexionar mucho, hace salir de mí una serie de pensamientos filosóficos de mi cabeza que no paran”.

Un mal actor, que estará contextualizada en un set de filmación que entra en crisis cuando Sandra (Fiona Palomo) acusa a Daniel (Alfonso Dosal) de acoso, acaba de terminar su filmación.

“Es una película donde suceden cosas muy fuertes, cosas muy crudas. Será una película que no pasará de largo. […] Es una locura y la verdad es que Jorge Cuchí es un loco en el mejor sentido, es un apasionado, deja que la escena se vaya como ola”.

Berenice Mastretta espera con ansias poder hablar de otros proyectos que ya tiene bajo la manga y que aún están en estado confidencial, pero en lo que eso sucede disfruta del éxito de Cómo sobrevivir soltero y de poder estar en contacto con su público a través de su redes sociales.