NY escala nivel de alerta de contagios por COVID-19; pasó de riesgo “bajo” a “medio”

Nueva York, 3 may (EFE). – La ciudad de Nueva York aumentó su nivel de alerta de la COVID-19 de “bajo” a “medio” luego de que los recientes datos mostraran un aumento de los casos, informó este lunes el Departamento de Salud municipal.

Vasan tomó la decisión después de haber revisado los datos más recientes que muestran que los casos han superado la tasa de 200 por cada 100 mil personas en los cinco condados de la ciudad.

“En la práctica, esto significa que los neoyorquinos deben tener aún más precaución que en las últimas semanas”, indicó y advirtió que las personas mayores que están en riesgo de contraer una enfermedad grave (por su edad, enfermedades preexistentes o por no estar vacunados), deben considerar la posibilidad de tomar precauciones adicionales, como evitar las reuniones multitudinarias en lugares cerrados.

La agencia de Salud insistió en recomendar el uso de la mascarilla en lugares públicos cerrados y que los neoyorquinos se hagan la prueba antes y después de cualquier reunión.

UPDATE: The current COVID-19 Alert Level in NYC is now 🟨medium. This means the COVID-19 risk is increasing in NYC.

Learn about additional precautions during this level: https://t.co/BLAsCRVWfh. pic.twitter.com/6sG9kDS6Qn

— nychealthy (@nycHealthy) May 2, 2022