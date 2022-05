Por primera vez, tratan con éxito infección por bacteria multirresistente con virus

Madrid, 3 de mayo (Europa Press).- Un equipo de Estados Unidos ha logrado con éxito salvar la vida a un hombre con infección cutánea diseminada refractaria por una bacteria multirresistente a través del virus bacteriófago “Muddy”, según publica la revista Nature.

Ante este problema cada vez más creciente, la solución puede residir en los conocidos como bacteriófagos, organismos omnipresentes en el medio ambiente con la capacidad de infectar y matar huéspedes bacterianos.

De hecho, la terapia con bacteriófagos utilizando un cóctel de múltiples aislados de fagos se ha utilizado recientemente con éxito para el tratamiento de infecciones bacterianas resistentes, incluidas las infecciones por micobacterias no tuberculosas multirresistentes, junto con la terapia antibiótica tradicional.

So excited to share our experience using #bacteriophage for treatment of disseminated cutaneous M. chelonae 🦠 infection!

Amazing collaboration with @GHatfull @DedrickRebekah @TJhaveriMD @dsolsMD https://t.co/LUnigdU9xZ

— Jessica Little, MD (@JessicaLittleMD) May 3, 2022