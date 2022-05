AMLO asegura que no intervendrá en las acusaciones que hay en contra de Gertz Manero

El Presidente López Obrador dijo que no considera graves las acusaciones contra el Fiscal Gertz Manero y comentó que la política “no es maniquea, no es de buenos y malos, no es así”.

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que no intervendrá en las acusaciones que hay en contra del Fiscal Alejandro Gertz Manero.

“No estoy yo pensando en intervenir, en inmiscuirme en un asunto que tiene que ver con una institución independiente, sólo que hubiese una cuestión grave, eso es lo que establece la Ley”, señaló durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Al ser cuestionado si consideraba graves las imputaciones en contra del titular de la Fiscalía General de la República, el mandatario contestó que no y comentó que la política “no es maniquea, no es de buenos y malos, no es así”.

“Entonces siempre hay diferencias, intereses y mi obligación es garantizar la paz, la tranquilidad, la gobernabilidad que existe en México”, agregó.

La semana pasada, Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, interpuso una denuncia contra el Fiscal General de la República por tráfico de influencias.

Además, Alejandro Gertz Manero enfrenta acusaciones por parte de la familia Castillo Cuevas por “tráfico de influencias y abuso de poder”.

Hasta ahora, el Presidente López Obrador ha respaldado a Gertz Manero, a quien no puede despedir directamente. Eso requeriría un proceso del Congreso. Pero los críticos afirman que las acciones del Fiscal General contradicen la promesa clave del presidente de combatir la corrupción gubernamental.

-Con información de AP.