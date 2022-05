Telegram estaría preparando stickers y reacciones exclusivos para una versión premium

MADRID, 3 May. (Europa Press) – Telegram trabaja en nuevas herramientas de monetización de la plataforma, mediante la implementación de una serie de stickers y reacciones exclusivos para usuarios de la versión de pago de la plataforma para iOS.

De esta forma, para acceder a ciertos stickers o reacciones, la aplicación mostrará las opciones “Unlock Premium Stickers” y “Unlock Additional Reactions”, lo que indica que deberán suscribirse a esta versión premium de Telegram para poder utilizarlas.

⭐️ The first appearance of Telegram Premium subscription

• First features: Unlock additional reactions and premium stickers

• Demo on the Test Server with Telegram Beta iOS.@Telegram #beta #iOS v8.7.2https://t.co/SdbtGFRB7C pic.twitter.com/oV40TKbilS

— Telegram Beta News (@TelegramBeta) May 1, 2022