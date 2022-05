El Spider-Man de Raimi cumple 20 años de su estreno; fanáticos lo celebran

Fanáticos del trepamuros de Marvel celebran en redes sociales la primera película de Spider-Man, protagonizada por Tobey Maguire y dirigida por Sam Raimi, debido a que hace 20 años se estrenaba en los cines del mundo.

Por Aida Cortés

Saltillo, 3 de mayo (Vanguardia).- Hace 20 años se estrenaba la película de superhéroes que sentó las bases del género más dominante en el cine actualmente, el cine de superhéroes, historia que después de todos estos años sigue conquistando al público. Fue en 2002 cuando la cinta dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire llegaba a la pantalla grande recaudando 825 millones de dólares en todo el mundo, en ese momento fue la película de superhéroes más taquillera de todos los tiempos.

Cabe resaltar que sin el Spider-Man de Rami y su repercusión, no habría Universo Cinematográfico de Marvel, ni películas como Avengers y ciertamente Spider-Man: No Way Home no existiría o al menos no hubiera tenido la fama que tiene ahora.

Cuando mencionamos el nombre de Sam Rami los siguiente que pasa por nuestra mente es Spiderman y nos resulta increíble creer, que estuvo a punto de no ser él, quien dirigiera la cinta, al menos así lo creyó en aquella época. En una entrevista reciente con Variety, el cineasta confesó que nunca pensó quedaría a cargo del famoso film.

“Mi agente, Josh Donen, dijo: ‘Quieren ser honestos contigo. Hay alrededor de 18 directores que preferirían tener en una lista’”, recuerda Raimi. “Y dije, ‘Está bien, bueno, diles que soy el número 19’”. Cuando por fin entró a la sala, comenzó a hablar sobre por qué ama tanto a Spider-Man.

Habló sobre la pintura que colgaba en la pared del dormitorio de la infancia del famoso arácnido. Habló sobre el alter ego de Spidey, Peter Parker, y esta fue la primera vez que un niño nerd como Raimi pudo verse a sí mismo como un superhéroe.

En redes sociales, los usuarios recordaron el estrenó de Spider-Man compartiendo imágenes de las escenas más representativas de la película del superhéroe que cambió Hollywood, con el actor que muchos consideran fue el mejor Spider-Man.

