Elon Musk planea vender Twitter en 3 años, según WSJ; cerrará acuerdo en 2022

Nueva York, 3 mayo (EFE).- El magnate Elon Musk, que acaba de adquirir Twitter por 44 mil millones de dólares en una sonada operación, que fue noticia mundial durante varios días, planea sacarla de nuevo a la venta en solo tres años, según el diario The Wall Street Journal (WSJ).

Según el diario, Musk está en contacto con fondos de inversión privada para ayudarle a pagar los 21 mil millones que prometió aportar como fondos propios para adquirir la red social, siendo uno de esos fondos la compañía Apollo Global Management.

El objetivo de la operación, que pasaría por sacar a Twitter del foco de atención durante los próximos años, supone convencer a los inversores de que puede incrementar rápidamente la rentabilidad de la red social y hacerla así más atractiva.

Musk no ha dado muchas pistas concretas de lo que planea hacer con Twitter, más allá de los aspectos financieros, pero sí ha dado a entender que quiere reducir lo que llama “censura” en la red, en referencia a las políticas de moderación de contenidos de odio o extremistas.

El multimillonario tuiteó hoy que hay “organizaciones que quieren controlar tu acceso a la información”, ante lo que comentó: “La luz del sol es el mejor desinfectante”.

Sunlight is the best disinfectant

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022