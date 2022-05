VIDEO: Inna Afinogenova, estrella de TV rusa en español, explica por qué ya no sale

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).– Inna Afinogenova, exreportera de Russia Today (RT), explicó en un video a sus seguidores que había terminado su relación laboral con el canal ruso porque no estaba de acuerdo con la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Nunca he estado de acuerdo con ninguna guerra porque sé, y lo sé por haberlo sufrido en carne propia, que afectan por encima de todo a la población civil, y sé cómo afectan a la población civil, por muy precisos que digan que son los ataques”, informó

Al inicio del video, la antes presentadora del canal “Ahí Les Va” mencionó que ella sólo se había quedado en RT hasta que terminara su contrato laboral.

“Yo creo que muchos de ustedes ya se lo imaginan, pero nunca viene mal una confirmación de primera mano. Efectivamente, me fui de RT y no regresaré ni apareceré más en los videos de [el canal de YouTube] ‘Ahí Les Va’. Tampoco es que me esté tomando un tiempo, simplemente había una relación contractual con la que yo, por una simple cuestión de fidelidad y de respeto a la empresa, quería cumplir”, dijo la periodista.