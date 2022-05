Un zorro salvaje se cuela en zoológico de Washington: Mata a 25 flamencos y 1 pato

Washington, 3 de mayo (EFE).– Un zorro salvaje mató a 25 flamencos americanos y a un pato rabudo en el Zoo Nacional Smithsonian de Washington, informó este martes la dirección del parque, que ha instalado trampas para capturar al mamífero.

“Es una pérdida desgarradora para nosotros y para todos los que se preocupan por nuestros animales”, expresó en un comunicado el zoológico, que además detalló que otros tres flamencos quedaron heridos por el ataque del zorro.

Los hechos ocurrieron el lunes por la mañana, cuando el personal encontró a los flamencos fallecidos en el patio al aire libre que rodea el aviario del zoológico y acto seguido vio a un zorro salvaje escapar.

Tras inspeccionar la zona, los trabajadores encontraron un agujero del tamaño de una pelota de béisbol en la malla de metal que rodea el patio exterior, por lo que reforzaron la barrera y colocaron trampas y cámaras con sensor de infrarrojos a su alrededor.

Our team is devastated and mourning the loss of 25 American flamingos and one Northern pintail duck killed by a wild fox yesterday in the Zoo’s outdoor flamingo habitat. https://t.co/29ukkbcITs

— National Zoo (@NationalZoo) May 3, 2022