“Sin mí no ganan”: Fernández Noroña a la cúpula de la 4T. Yo traigo a la base, afirma

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).– El Diputado Gerardo Fernández Noroña advirtió de la importancia de dejar a un lado “la soberbia” y “el sectarismo” dentro del proyecto de la Cuarta Transformación para que el movimiento fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador mantenga la Presidencia en 2024 y para ello —expresó— se debe dejar a un lado “la arrogancia de que Morena puede solo”.

“No, no puede solo, necesita del PT y del Verde”, expresó Fernández Noroña en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado durante el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El Diputado petista cuestionó a la cúpula de la 4T que —expresó​​— es la que piensa que va a resolver la candidatura presidencial del oficialismo, un lugar que ha dicho en reiteradas ocasiones que él piensa ocupar ya que se ha mostrado convencido de contar con el respaldo necesario de las bases para poder ser el abanderado en 2014.

“Sin mí no ganan”, lanzó a esa cúpula, aunque matizó que de no alcanzar la candidatura él apoyará al ganador. “Yo voy a apoyar y no estoy pidiendo ningún premio de consolación”, expresó e insistió que Morena también “necesita de la participación del pueblo y mi capital político se va a ir incrementando cada vez más, les voy a ganar la candidatura, están haciendo un cálculo equivocado”.

“Les voy a ganar. Es en serio. Me han subestimado porque están subestimando a la gente, porque están subestimando abajo. La ‘cópula’, les digo yo en burla, la cúpula no quería que el compañero Presidente fuera Presidente. Le hicieron fraude en 2006 y en 2012. Hoy es la cúpula nuestra la que piensa que ellos van a resolver y se equivocan. Abajo la gente está en otro tenor. Mi perfil no tendría ninguna posibilidad de llegar a la candidatura en otro momento, en otra condición, pero la gente hoy pide una profundización de la revolución sin violencia que es la 4T y el perfil más adecuado para eso es el mío”, compartió Fernández Noroña.

El Diputado del PT lamentó que sea menospreciado dentro del movimiento y ejemplificó que mientras él va “en un vochito” los principales aspirantes de la 4T: la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y el Canciller Marcelo Ebrard “van en un Ferrari”.

“Marcelo tiene la cancillería, ha sido un espléndido Canciller. Claudia Sheinbaum tiene la capital del país que es un gobierno importantísimo, son unas plataformas espectaculares. Que a mí me armaran un sólo evento como los que han armado en Morena a ellos, y ya no me verían ni el polvo”, ironizó el legislador.

Cuestionado sobre la falta de piso parejo que han denunciado otros aspirantes como el Senador Ricardo Monreal, expresó que en su caso él no se duele ya que está apostando por la gente y por las bases del movimiento.

“¿Me dará con eso? Sólo seré candidato si logro que haya una revolución dentro de la revolución, que la gente se levante y diga a ver este ganón es el candidato y déjense de hacer bolas, si no es así será otra persona la candidata y yo voy a apoyar, yo voy a ser factor de unidad”, mencionó.

En ese sentido, reconoció que de aquí al 2024 “el asunto pinta complicado” ya que pueden pasar demasiadas cosas. No obstante, aclaró que se está esforzando por ser el sucesor del Presidente: “no soy ningún ingenuo, no soy ningún improvisado y creo que tengo para responder, creo que tengo posibilidades realidades”.

Cuestionado por Álvaro Delgado de por qué no contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el Diputado Fernández Noroña recordó que buscó esa candidatura en 2012, pero se le cerró toda posibilidad: “me aplicaron la Pejoski y me mandaron al último lugar”.

Mencionó que lo mismo sucedió cuando quiso ser candidato a Senador en 2018 por la capital: “éramos tres y quedé en quinto lugar […] pero no es un asunto de escalafón, para mí sería honrosísimo ser Jefe de Gobierno, pero me estoy preparando para ser compañero del Presidente”.

El Diputado Fernández Noroña dijo que independientemente de quién del movimiento gané la Presidencia en 2024, lo que se tendría que hacer para atender el vacío que dejará la figura del Presidente López Obrador será convocar a un Congreso Nacional Constituyente o una Asamblea Nacional Constituyente que haga una nueva Constitución y recupere todo lo que es del pueblo

“Eso es lo que nos va a dar la fuerza y la cohesión para sustituir a un liderazgo personal poderosísimo por un liderazgo colectivo del Movimiento”, precisó.

Expresó que en caso de ser él quien acceda a la Presidencia, invitaría a todos los demás aspirantes: “a Marcelo, a Claudia, a Monreal a Adán Augusto, a todo mundo los invitaría al Gabinete y a los espacios de desarrollo político porque necesitamos de todas y de todos”.

En ese sentido, insistió en que la unidad dentro del movimiento de la 4T es fundamental: “No debe haber soberbia, no debe haber sectarismo, debe haber altura de miras”.