Líderes de Va por México meten las manos por Alcalde ligado a Cártel Inmobiliario

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- La cúpula de Va por México dio este miércoles el espaldarazo a Santiago Taboada, Alcalde de la Benito Juárez, ante las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) por su presunta participación en el Cártel Inmobiliario, y anunció que denunciará a la Fiscal y a su vocero por las acusaciones que hicieron en su contra.

En una conferencia de prensa, Santiago Taboada informó que ya tiene una denuncia contra la FGJ-CdMx porque “no tiene nada que esconder”.

“Ni me voy a doblar, ni me voy a rajar. Acá está la prueba de cómo este Gobierno de mentiras ha ocupado recursos de temas tan delicados como el secuestro y la desaparición forzada para buscar tener el control de mis comunicaciones, la geolocalización y el registro de mis llamadas. No una vez, sino 15 ocasiones desde agosto de 2021 porque perdieron la elección en junio [2021]”, señaló.

Entre los personajes con más renombre que tomaron la palabra en conferencia de prensa, estuvieron Marko Cortes, dirigente del PAN; la Alcaldesa Sandra Cuevas; las senadoras Lilly Téllez, Xóchitl Gálvez, y Kenia López Rabadán; Alejandro Moreno, dirigente del PRI; y el Diputado Santiago Creel.

Ambas dirigencias, tanto del PAN como del PRI, acusaron una persecución política en contra de Taboada por su presunta participación en el caso de corrupción del Cártel Inmobiliario.

Asimismo, los distintos personajes políticos acusaron en diversas ocasiones las acciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, a la cual señalaron por el presunto uso faccioso de la justicia.

GRUPO ATACA A QUIENES PIDEN RENUNCIA DE TABOADA

Casi a la par de la conferencia que ofreció el bloque opositor, vecinos de la Benito Juárez denunciaron que un grupo de choque fue presuntamente enviado por Santiago Taboada Cortina durante una conferencia vecinal que realizaban a propósito del caso de corrupción denominado como Cártel Inmobiliario.

El día de hoy, habitantes de la demarcación acudieron a las oficinas de la Alcaldía para entregar las más de 15 mil firmas recolectadas con el fin de solicitar la revocación de mandato del panista, ya que está involucrado, junto con Christian Von Roehrich, Jorge Romero Herrera y Nicias René Aridjis Vázquez, en el Cártel Inmobiliario.

Durante su visita a las instalaciones de la Alcaldía, los vecinos señalaron que un grupo de personas los golpeó tanto a ellos como a reporteros. En redes sociales, señalaron directamente a Santiago Taboada y a Luis Mendoza Acevedo, Diputado federal por el Distrito 15 de la Benito Juárez.

Dicho mensaje estuvo acompañado por un video en el que se muestran los altercados entre varias personas, mientras que otros piden que se se llame a la policía para detener el pleito.

Hasta el momento, ninguna autoridad de la demarcación o de la Ciudad de México (CdMx) ha emitido un comunicado sobre lo ocurrido en la explanada de las oficinas de la Alcaldía.

EL SEÑALAMIENTO DE LA FISCALÍA

Ayer, la Fiscalía reveló que Santiago Taboada fue mencionado por un testigo clave en la presunta red de corrupción del Cártel Inmobiliario, junto con Christian Von Roehrich, Nicias René Aridjis Vázquez y el Diputado Jorge Romero Herrera.

Un empresario del sector de bienes raíces declaró que en diciembre de 2018 —momento en que Taboada ya figuraba como Alcalde de Benito Juárez— fue citado en un edificio delegacional con motivo de los daños en inmuebles provocados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Las obras pertinentes comenzaron en febrero de 2019 y concluyeron en noviembre de ese año; sin embargo, de esos más de 25 millones de pesos que costó la obra, únicamente recibieron 15.5 de parte de una empresa cercana a la Alcaldía, por lo que quedó un adeudo de 10 millones.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, los pagos fueron efectuados del 8 de febrero de 2019 al 11 de julio de 2019, sin embargo, todavía falta el resto del monto acordado.

En mayo de 2019, señaló el testigo, Santiago Taboada le habló para decirle que esos 10 millones de pesos no serían pagados y que no contaba con autorización para hacer algún tipo de reclamo.

LA DEFENSA DE TABOADA

Hace unos días, Santiago Taboada aseguró que la FGJ-CdMx lo ha espiado y abierto una carpeta de investigación en su contra por presunto secuestro o desaparición forzada.

El Alcalde panista Santiago habló con el periodista Ciro Gómez Leyva, a quien le aseguró que la FGJ de la CdMx había recibido información de su localización a través de la empresa telefónica que contrató con el fin de registrarlo y llevar a cabo una investigación por presunto secuestro o desaparición forzada.

“La Fiscal ni siquiera asoma la cabeza, no tiene el valor de decirme a la cara que me está persiguiendo, me manda al vocero y el vocero dice que estoy inventando y aquí lo estoy comprobando con documentos de su Fiscalía, que me filtran sus funcionarios”, denunció.