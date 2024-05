EU suma 2 mil 200 arrestos en las protestas propalestinas; desarman campamento en NYU

Israel ha tachado las protestas de antisemitas, mientras que sus detractores afirman que el Gobierno israelí utiliza estas acusaciones para silenciar a la oposición.

Los Ángeles, 3 de mayo (AP).- La policía comenzó a retirar un campamento de la Universidad de Nueva York el viernes a petición de las autoridades académicas, luego de semanas de protestas propalestinas en los campus universitarios de todo Estados Unidos que han dejado unos dos mil 200 detenidos.

La policía de la ciudad de Nueva York también intervino el viernes para desalojar un campamento en The New School, en Greenwich Village. El Comisionado adjunto de operaciones, Kaz Daughtry, publicó en la red social X que The New School “ha solicitado la ayuda para dispersar los campamentos ilegales dentro de su edificio del centro universitario y la residencia”.

Un video publicado por Daughtry mostraba a decenas de agentes con cascos concentrados frente a la escuela, en la parte baja de la 5ta Avenida. No se dieron a conocer de inmediato detalles sobre las detenciones ni en la NYU ni en la New School. Se enviaron mensajes a los portavoces de ambas escuelas en busca de comentarios.

A principios de semana, más de 100 personas fueron detenidas durante un desalojo en la Universidad de Columbia, donde comenzaron las protestas y campamentos por la guerra entre Israel y Hamás.

Un agente disparó accidentalmente su arma en el interior del edificio Hamilton Hall de Columbia mientras desalojaba a los manifestantes acampados en su interior el martes, informaron las autoridades. Nadie resultó herido, informó el jueves la policía de Nueva York. En ese momento, el uniformado intentaba utilizar la linterna que llevaba acoplada al arma y, en lugar de ello, disparó una sola bala que impactó en un marco de la pared.

Había otros agentes, pero ningún estudiante en las inmediaciones, según las autoridades. Las grabaciones de las cámaras corporales muestran el momento en que se disparó el arma del agente, pero la fiscalía del distrito está llevando a cabo una revisión, una práctica habitual.

Según un recuento de The Associated Press, desde el 18 de abril se han producido al menos 56 incidentes de arresto en 43 centros de enseñanza superior de Estados Unidos. Las cifras se basan en informes de AP y declaraciones de las universidades y las fuerzas policiales.

A primera hora del jueves, los agentes se abalanzaron contra una multitud de manifestantes en la Universidad de California, en Los Ángeles, y arrestaron a unos 200 después de que cientos de ellos desafiaran las órdenes de marcharse, algunos formando cadenas humanas mientras la policía disparaba granadas de estruendo para disolver a la multitud. La policía derribó una barricada fortificada con madera contrachapada, plataformas, vallas metálicas y contenedores de basura, y derribó toldos y tiendas de campaña.

Al igual que en la UCLA, los campamentos de protesta que piden a las universidades que dejen de hacer negocios con Israel o con empresas que, según ellos, apoyan la guerra en Gaza, se han extendido por otros campus de todo el país en un movimiento estudiantil sin precedentes en este siglo.

Israel ha tachado las protestas de antisemitas, mientras que sus detractores afirman que el Gobierno israelí utiliza estas acusaciones para silenciar a la oposición. Aunque algunos manifestantes han sido grabados por las cámaras haciendo comentarios antisemitas o profiriendo amenazas violentas, los organizadores de las protestas —algunos de los cuales son judíos— afirman que se trata de un movimiento pacífico para defender los derechos de los palestinos y protestar contra la guerra en Gaza.

El Presidente Joe Biden defendió el jueves el derecho de los estudiantes a protestar pacíficamente, pero condenó el desorden de los últimos días.