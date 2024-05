Jonas Brothers pospone conciertos en CdMx y Monterrey; estas son las NUEVAS fechas

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- La banda estadounidense de pop, Jonas Brothers, anunció este viernes la cancelación de sus próximos conciertos en la Ciudad de México y Monterrey, debido a problemas de salud de uno de sus integrantes.

La noticia fue confirmada poco después de las 10:00 horas a través de un comunicado, donde se informó que Nick Jonas contrajo influenza y no podrá presentarse en los espectáculos programados para este viernes y sábado en la Arena Ciudad de México (CdMx), así como para el lunes y martes en la Arena Monterrey.

Hi guys. I have come down with the nasty strain of influenza-A that’s been going around, and I’m not able to sing at the moment. We always want to be able to give you guys the best show and I’m just not able to do that for these shows in Mexico at this time.

