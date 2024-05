“Checo” Pérez es el sexto mejor en la única prueba del GP de Miami; Verstappen domina

Por Javier Cardoso

Ciudad de México, 3 de mayo (AS).- El único día de prácticas libres del Gran Premio de Miami se realizó este viernes por la mañana en el circuito del Autódromo Internacional de Miami, un día que inició de manera complicada para los pilotos, ya que en las primeras vueltas de prueba el piloto de Ferrari Charles LeClerc giró en la curva 16 y obligó a un paro de algunos minutos. Un viernes especial donde la escudería Red Bull reconoció con aplausos al ingeniero británico Adrián Newey que saldrá del equipo austriaco y en donde el subcampeón mundial Sergio Pérez buscaría un tiempo importante, pues mañana se efectuará la prueba de calificación para la carrera del domingo.

Sergio “Checo’” Pérez realizó en el sexto mejor tiempo con 1.28.868 con neumáticos suaves en el novedoso circuito de Florida, el piloto más veloz en Miami fue Max Verstappen con 1.31.071; el piloto mexicano se vio suelto y con confianza en la pista y ahora tendrá que cambiar el chip y pensar en la calificación de la carrera sprint shootout que se efectuará en unos minutos más; un circuito de Miami con altas temperaturas de calor.

Entonces Verstappen fue el más rápido en las prácticas libres, fue seguido Oscar Piastri de McLaren; el tercer puesto fue para el español Carlos Sainz de Ferrari; el cuarto sitio del británico George Russell de Mercedes y el quinto lugar lo ocupó el canadiense Lance Stroll de Aston Martin, y después se ubicó el mexicano Pérez.

Más adelante, se realizará la sesión de calificación para la carrera sprint de este sábado; también el día de mañana se efectuará la calificación para la carrera de este domingo en el Circuito Hard Rock Stadium que tiene una distancia de 5 kilómetros con 412 metros, la competencia del domingo constará de 57 vueltas lo que equivale a 308 mil 326 km.

¡Qué orgullo poder representar a todos los latinos alrededor del mundo!

I’m so proud of representing the latin american people around the world.#SP11 #MiamiGP #Vamoos pic.twitter.com/OKUCbN5NK5

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 2, 2024