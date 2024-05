EU acusa al Congresista Henry Cuellar de recibir sobornos de un banco mexicano

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) reveló este viernes una acusación contra el representante demócrata Henry Cuellar por presuntamente haber recibido sobornos de 600 mil dólares de dos entidades extranjeras, entre ellas, un banco mexicano, a cambio de actos oficiales como miembro del Congreso.

Según la acusación contra el representante federal por Texas y su esposa, acusados de asociación delictuosa y supuestos actos de corrupción, Cuellar accedió a influir en la actividad legislativa y a asesorar y presionar a altos funcionarios del Poder Ejecutivo estadounidense en relación con medidas beneficiosas para el banco.

Como pago a los sobornos del banco mexicano, el congresista demócrata supuestamente influyó en la actividad legislativa y accedió a asesorar y presionar a altos funcionarios del poder ejecutivo de EU para favorecer a la institución financiera.

En el caso de Azerbaiyán, Henry Cuellar contribuiría en la política exterior estadounidense a favor de la antigua república soviética, ubicada en AsiaCentral.

Las investigaciones contra el veterano representante, quien ha negado las acusaciones, señalan que dichos pagos supuestamente se llevaron a cabo a través de empresas pantalla e intermediarios de compañías fantasma que son propiedad de Imelda Cuellar.

“Quiero dejar en claro que mi esposa y yo somos inocentes de estas alegaciones. Todo lo que he hecho en el Congreso ha sido para servir a la gente del sur de Texas”, declaró Cuellar. “Estas acusaciones han sido duras para mi familia, pero con sus oraciones podremos superarlas. Como hijo de trabajadores migrantes me enseñaron a levantarme temprano para trabajar duro. Y eso es exactamente lo que siempre he hecho para la gente del sur de Texas. He dedicado mi vida a crear empleos aquí, mejorar la educación y proteger la frontera”, declaró en un comunicado.