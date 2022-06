Sofía, de 3 años, iba con su mamá. El Río Bravo se la llevó y no saben nada de ella

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).– La noche del 17 de mayo, Irma Yaritza y su hija de tres años y 11 meses, Sofía Abigail, ambas provenientes de Nicaragua, se sumergieron en las aguas del Río Bravo para poder llegar a Estados Unidos luego de haber cruzado México, junto con aproximadamente 80 migrantes que formaron una cadena humana por seguridad.

Ambas estaban a 10 metros de llegar a territorio estadounidense cuando la corriente las arrastró, según los testimonios que se han dado a conocer de la tragedia. El cuerpo de Irma fue encontrado, pero “Pulga” —como la apodaron sus padres— sigue desaparecida.

Ajeno a lo que había sucedido en la frontera, Hanier Vismar Caballero esperaba en Wisconsin noticias de su esposa e hija, cuando fue informado que Irma había fallecido en las aguas del Río Bravo, en el lado de Piedras Negras, en Coahuila.

“El martes sucedió la tragedia a eso de las 10, 11 de la noche , pero yo me di cuenta hasta el mismo miércoles, me llamó un tío que está aquí, en Estados Unidos, y me envió la información por Facebook. Ya habían hallado el cuerpo de ella (Irma), así fue como me enteré“, compartió Caballero en entrevista con SinEmbargo.

Los primeros en difundir la información fueron medios de comunicación nicaragüenses, quienes compartieron también el dato en redes sociales. El tío de Hanier se cruzó con la noticia y marcó a su sobrino el 18 de mayo por la mañana.

De acuerdo con Hanier, las autoridades se pusieron en contacto con el padre de Irma y empezaron el proceso de identificación; posteriormente, se pudo reconocer el cuerpo de la mujer, cuyos restos están en proceso de repatriación. El tío de Sofía Abigail, quien la cargaba en sus hombros y acompañaba en su trayecto cuando la corriente los separó, informó que había dejado de ver a su sobrina y a su hermana Irma después de haber subido el nivel del agua.

El cuerpo de Irma arribó el miércoles al aeropuerto Augusto C. Sandino de Managua para ser entregado a sus familiares, reportó la prensa de Nicaragua.

Desde que fue notificado que no se había localizado a “Pulga” —como le llama su padre—, Hanier intentó ponerse en contacto vía telefónica con instituciones mexicanas y de Estados Unidos para intentar obtener más información y emprender una acción de búsqueda de su hija.

“Yo he llamado a todos de Migración y no me han dado ningún dato, he llamado de aquí y he buscado información, me mandan de un número al otro y he llamado, mi teléfono lo tengo lleno de tantas llamadas que he hecho por todos lados de Migración, un dato en concreto no he tenido, ni del lado de Estados Unidos”, expresó.