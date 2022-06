Canadá compensa a indígenas Siksika por despojo de tierras; Gobierno pagó 1,300 mdd

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha firmado este jueves un acuerdo histórico de reclamación de tierras con la primera nación indígena Siksika y pagará mil 209 millones de euros (mil 300 millones de dólares) para ayuda a “corregir un error del pasado”, es uno de los mayores acuerdos de este tipo en Canadá.

Crowfoot, ha dicho que, aunque el acuerdo no compensará los errores del pasado, marcará la diferencia en la vida de la gente y proporcionará oportunidades que antes no tenían.

“Nos hemos reunido hoy para corregir un error del pasado”, ha asegurado Trudeau en la ceremonia a la que ha asistido con el Ministro de Relaciones con la Corona e Indígenas, Marc Miller.

Así, el mandatario ha recalcado: “Estamos reunidos para darnos la oportunidad de empezar a reconstruir la confianza entre nosotros, de nación a nación”.

El Gobierno ha afirmado que el acuerdo se remonta a más de un siglo, cuando Canadá rompió su promesa del Tratado de los Pies Negros y se quedó con casi la mitad de las tierras de la reserva de la Nación Siksika, incluidas algunas de sus tierras agrícolas, para venderlas a personas que se asentaron en la zona.

Live from Siksika Nation: I’m joining Minister @MarcMillerVM and Chief Crowfoot to speak about today’s announcement – and the future we want to build – together. Tune in here: https://t.co/iXSqoTCloe

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 2, 2022