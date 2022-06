EU fortalece alianzas con Corea del Sur y Japón ante pruebas nucleares por Norcorea

Por Kim Tong-Hyung

SEÚL, Corea del Sur (AP).— El enviado especial de Joe Biden para Corea del Norte dijo el viernes que Estados Unidos se está “preparando para todas las contingencias” en estrecha coordinación con sus aliados Corea del Sur y Japón mientras monitorea los preparativos de Pyongyang para una posible prueba nuclear que, según funcionarios extranjeros, podría ser inminente.

Funcionarios de inteligencia surcoreanos y estadounidenses indicaron que han detectado esfuerzos norcoreanos para preparar su centro de pruebas del noreste para otro test nuclear, que sería el séptimo desde 2006 y el primero desde septiembre de 2017, cuando anunció que detonó una bomba termonuclear que encajaría en sus misiles balísticos intercontinentales.

Sung Kim, representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte, participaba en una cumbre a tres bandas en Seúl con sus homólogos de Corea del Sur y Japón para abordar la creciente amenaza que suponen los programas de nucleares y de misiles de Pyongyang.

Special Representative for the DPRK Sung Kim will travel to Seoul from June 2-4 to participate in a trilateral meeting with the ROK and Japan. He will reiterate the U.S. commitment to the complete denuclearization of the Korean Peninsula. https://t.co/I15mz7g1Wd

— Ned Price (@StateDeptSpox) June 1, 2022