Atacante de Ronald Reagan agradece su libertad; “es hora del rock and roll”, celebró

Por Jessica Gresko

WASHINGTON, 3 de junio (AP).— John Hinckley Jr., que hirió de bala al entonces Presidente Ronald Reagan en 1981, agradeció a las personas que le ayudaron a obtener su libertad de tener que estar bajo supervisión judicial.

En septiembre, el Juez federal Paul. L. Friedman había dejado en libertad a Hinckley de todas las restricciones que aún pesaban sobre él, pero indicó que su orden no entraría en vigor hasta este mes. El miércoles, el juez llevó a cabo una audiencia final sobre el caso y dijo que el 15 de junio quedará libre de las restricciones, según estaba planeado.

Hinckley, de 67 años, canta y toca la guitarra y espera desarrollar una carrera en la música. No estaba presente en la audiencia, pero escribió una nota de agradecimiento en Twitter el miércoles por la noche

El jueves, el día después de la audiencia, Hinckley tuiteó: “Lo que este mundo necesita es paz, amor y comprensión”.

Hinckley planea ofrecer un concierto en julio en la ciudad de Nueva York. Las presentaciones en Connecticut y Chicago de lo que ha llamado la “Gira de Redención de John Hinckley” han sido canceladas. También comparte su música en un canal de YouTube.

A big thank you to everyone who helped me get my unconditional release. What a long strange trip it has been. Now it’s time to rock and roll.

— John Hinckley (@JohnHinckley20) June 1, 2022