Gobierno palestino denuncia presunto asesinato de adolescente por seguridad israelí

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro palestino, Mohamad Shtayé, ha denunciado “todos los terribles crímenes” cometidos por Israel tras la muerte de un adolescente tras ser tiroteado por las fuerzas de seguridad cerca de la localidad cisjordana de Al Midia, en los alrededores de Ramala.

El adolescente, identificado como Odé Mohamad Odé, de 17 años, recibió un disparo en el pecho y fue trasladado de urgencia al Complejo Médico de Palestina en Ramala, donde falleció poco después, tal y como ha afirmado el Ministerio de Sanidad palestino.

During a meeting with a Delegation of the EU to the UN today, PM @DrShtayyeh reviewed the latest political developments and the ongoing Israeli violations against our people, including killings, arrests, and incursions at the Al-Aqsa Mosque compound. pic.twitter.com/o9XGaBBCTs

— PM of Palestine (@PalestinePMO) May 31, 2022