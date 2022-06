VIDEOS: Meghan Markle y príncipe Harry reaparecen en Londres en festejos de la reina

Por Danica Kirka

LONDRES (AP) — El príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle se sumaron el viernes a otros miembros de la familia real en un oficio religioso en honor a los 70 años de la reina Isabel II en el trono.

La monarca, de 96 años, no estuvo en acto en la catedral de San Pablo de Londres debido a sus problemas de movilidad.

It’s good to see these two smiling. #PlatinumJubilee pic.twitter.com/Z9EjBnumFk

— R.S. Locke / Royal Suitor (@royal_suitor) June 3, 2022