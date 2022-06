Inyección subcutánea podría evitar efectos adversos de vacuna COVID, sugiere estudio

Madrid, 3 de junio (Europa Press).- Un nuevo análisis de muestras de sangre de personas vacunadas contra la COVID-19 ha identificado características moleculares distintas vinculadas a una mayor probabilidad de fatiga tras la vacunación. Al mismo tiempo, los investigadores han comprobado en experimentos en ratones que cambiar la estrategia de inyección de la vacuna, cambiando la intramuscular por la subcutánea, podría aliviar estos efectos adversos, según publican en la revista de acceso abierto PLOS Biology.

Para mejorar la comprensión, Ayesa Syenina, de la Facultad de Medicina Duke-NUS de Singapur, y sus colegas analizaron muestras de sangre de 175 trabajadores sanitarios que recibieron BNT162b2, la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech. En concreto, utilizaron las muestras de sangre para analizar una instantánea de la expresión génica de cada participante, es decir, qué genes se activan o desactivan.

Why do we get adverse events like fatigue after #mRNA #vaccine? @EngEongOoi &co show that high baseline expression of #Tcell & #NKcell genes increases susceptibility to post-vax fatigue; altering route of #vaccination lowers incidence #COVID19 #PLOSBiology https://t.co/c48zpesdtu pic.twitter.com/wZcYJWPH3b

— PLOS Biology (@PLOSBiology) June 1, 2022