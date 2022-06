AMLO se reúne con 16 energéticas de EU para revisar contratos y posibles inversiones

El Presidente también habló de la explotación de un yacimiento en campo Zama por parte de la empresa Talos Energy en conjunto con Pemex, así como de su potencial.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su cotidiana conferencia de prensa habló de la negociación del Gobierno mexicano con 16 empresas para tratar asuntos de energía eléctrica, gas y petróleo.

Además habló del problema del “desbarajuste”, ya que gracias a los permisos entregados “no se puede producir más energía porque no hay líneas de transmisión”.

“Fueron 16 empresas en las reuniones [de ayer] para tratar asuntos de energía eléctrica, gas y petróleo, para ordenar todo el desbarajuste que se heredó, en algunos casos entregaron permisos, en donde no se puede producir más energía porque no hay líneas de transmisión, en otros casos, sin permiso construyeron plantas o no tenían terminales para almacenar combustible y hacían trasvases y se demostró que esto facilitaba el contrabando de diésel sobre todo.”, mencionó el mandatario.