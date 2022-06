La Gobernadora de Chihuahua anuncia acciones penales contra antecesor y contra Duarte

La actual Gobernadora de Chihuahua aseguró que presentarán carpetas de investigación “contra quien sea que resulte responsable” de la corrupción en su entidad, incluso su antecesor y compañero de partido.

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).– La Gobernadora María Eugenia Campos dijo esta mañana al periodista Ciro Gómez Leyva que muy pronto presentará carpetas de investigación no sólo contra César Duarte Jáquez, quien ayer fue extraditado por Estados Unidos a México, sino también contra su antecesor inmediato, Javier Corral Jurado, quien todavía es miembro de su partido, Acción Nacional (PAN).

Campos fue acusada por Corral de haber recibido 10 millones de pesos ilegales de Duarte cuando éste, del PRI, era Gobernador de Chihuahua; y ella, del PAN, era Diputada local. Las acusaciones se dieron mientras se competía por la candidatura de Acción Nacional al Gobierno del Estado. Campos fue la candidata, contra la voluntad de Corral, quien quería a Gustavo Madero, su colaborador, como sucesor. Ese enfrentamiento al interior del PAN no impidió que Campos ganara la gubernatura, pero marca la relación entre ambos.

“Corral puso todos sus huevos en una canasta en perseguir al imputado, pero no administró ni ordenó la casa. Pero todas las fugas de recursos que ser le están señalando al hoy imputado no fueron arregladas. Y te pongo el ejemplo: del 100 por ciento de los ingresos del Gobierno, solamente el 30 por ciento eran registrados, eran contabilizados y plasmados en una Ley de Ingresos. ¿Dónde estaba el 70 por ciento de los ingresos que ponen los chihuahuenses? Estaban para generar programas y proyectos. Esto se fugó en el Gobierno de Duarte y se fugó [también] en el Gobierno de Javier Corral”, dijo Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua.

–Producto de auditorías, ¿su Gobierno presentará nuevos cargos contra el exgobernador Duarte? –le preguntó el periodista.

–Contra quien sea –respondió–. Sí se está revisando.

“Es la continuidad, el costo de no haber hecho; rezagos, omisiones, faltas administrativas, penales y civiles de todo tipo que tenemos que revisar del exgobernador Corral y del imputado [César Duarte]. No sólo son los exgobernadores sino también exfuncionarios”.

“Es difícil el tema de corrupción. Las leyes luego no nos dejan entrar con eficacia a regular temas de corrupción. Llegas y te topas con presupuestos o créditos de corto plazo que fueron contratados a una tasa de 5.6 por ciento o 6 puntos más TIE, y que fueron licitados en tres o cuatro días para que las instituciones financieras no pudieran ir a sus corporativos y tener mejores condiciones para el estado. Eso es un delito. El haber presentado presupuestos deficitarios ante el Congreso sin argumento o ningún fundamento y no haber dado vista cada tres meses al Congreso es delito. Encontrarte 200 millones de pesos, en tiempos de pandemia, en medicinas caducas es un delito”, agregó.

–¿Pronto veremos carpetas de investigación contra Corral? –cuestionó el periodista.

–Muy pronto, Ciro. Porque ni perdón ni olvido, a ninguno de los dos.

Maru Campos dijo que hay que regresar a los expedientes de Javier Corral contra ella y contra César Duarte.

–¿Quién es para ti César Duarte? –cuestionó Gómez Leyva.

–Un pésimo gobernante, un prófugo de la Ley. Una persona que engañó e hizo muchísimo daño al Estado de Chihuahua.

Ayer, Javier Corral Jurado acusó que César Duarte volvió al poder en Chuhuahua, en abierta referencia a la supuesta relación de Campos con el exgobernador del PRI.

“Es de esperarse que, dadas las actuales circunstancias que privan en Chihuahua, donde el duartismo ha recuperado influencia y control en posiciones estratégicas en los poderes del Estado, la federación ejerza facultad de atracción por todos los delitos conexos con el lavado de dinero”, expresó.

Duarte gobernó de 2010 a 2016 por el PRI. Al acabar su mandato, se trasladó a vivir a Estados Unidos y fue detenido en Miami en 2020 gracias a una orden de captura con fines de extradición emitida un año antes. Se le acusa de los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada.

El exmandatario quedará en custodia de la fiscalía del estado norteño, que es la que se encarga de ese proceso legal.

Según la acusación, Duarte, en colaboración con otros funcionarios y con personas ajenas a la función pública, “logró efectuar acciones que resultaron en el desvió de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos extraídos entre los años 2011 y 2014″, indicó el Gobierno mexicano el jueves. Se estima que hay más de 40 exfuncionarios involucrados.

La Fiscalía estadounidense que estudió el caso en Miami, donde Duarte permaneció detenido casi dos años, focalizó su atención en una serie de testigos reservados que trabajaban en el Gobierno de Chihuahua y han asegurado que Duarte les ordenaba desviar fondos públicos para fines personales, como pagar impuestos y tarjetas de crédito.

Corral aseguró que Duarte dejó tras de sí una “amplia red de corrupción” y una deuda estatal de más de dos mil millones de dólares.

En paralelo a esos delitos, que son del ámbito estatal, existen investigaciones que apuntan a que desvió dinero público para la campaña electoral de 2016 del PRI, el partido del expresidente Enrique Peña Nieto, un delito que debe perseguirse en el fuero federal.

En un video divulgado en sus redes sociales, Campos garantizó que en su Gobierno “no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores” y se mostró dispuesta a colaborar con la Fiscalía federal si decide atraer el caso. “En Chihuahua estamos listos para que se dé continuidad a las investigaciones y se lleven a cabo los procesos de ésta y de todas las denuncias pendientes”, dijo Campos.

La Fiscalía General de la República no ha hecho ningún pronunciamiento que indique que vaya a encargarse del proceso.