UEFA pide disculpas por disturbios afuera del estadio previo a final de la Champions

MADRID, 3 de junio (EuropaPress).- La UEFA ha pedido “sinceras disculpas” a todos los aficionados que vivieron “momentos angustiosos” en la final de la Liga de Campeones, celebrada en el estadio Saint-Denis de París el pasado sábado, una situación que “no debe volver a ocurrir”.

“La UEFA desea disculparse sinceramente con todos los espectadores que tuvieron que vivir o presenciar momentos aterradores y angustiosos en la preparación para la final de la UEFA Champions League en el Stade de France el 28 de mayo de 2022 en París, en una noche que debería haber sido una celebración del fútbol europeo de clubes”, indicó la UEFA.

Estará dirigida por el Dr. Tiago Brandão Rodrigues, de Portugal, y tiene como objetivo “comprender lo que sucedió en la preparación para la final y determinar qué lecciones se deben aprender para garantizar que no se repitan las acciones y eventos de ese día”.

