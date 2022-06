OMS: 20 minutos al día de andar en bicicleta reducen la mortalidad en un 10%

Madrid, 3 de junio (Europa Press).- Montar en bicicleta durante 20 minutos diarios reduce el riesgo de mortalidad en un 10 por ciento y la mortalidad relacionada con el cáncer es un 30 por ciento menor entre los que se desplazan habitualmente en bicicleta, según un informe de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado este viernes con motivo del Día Mundial de la Bicicleta.

Otros efectos beneficiosos de ir en bicicleta tienen que ver con la calidad de vida en general, como la reducción del riesgo de aumento excesivo de peso, la sensación de ansiedad y depresión, y la mejora del sueño.

