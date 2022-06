Perseverance capta el primer VIDEO jamás registrado de ráfagas de viento en Marte

Madrid, 3 de junio (Europa Press).- Los sensores meteorológicos del rover Perseverance de la NASA han sido testigos de una de las actividades de polvo más intensas jamás presenciadas por una misión enviada a la superficie de Marte.

Un artículo publicado en Science Advances narra el tesoro de los fenómenos meteorológicos observados en los primeros 216 días o soles marcianos. Los nuevos hallazgos permiten a los científicos comprender mejor los procesos del polvo en Marte y contribuir a un cuerpo de conocimiento que algún día podría ayudarlos a predecir las tormentas de polvo por las que Marte es famoso, y que representan una amenaza para los futuros exploradores humanos y robóticos.

Perseverance realizó estas observaciones principalmente con las cámaras del rover y un conjunto de sensores pertenecientes al Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA), un instrumento científico dirigido por el Centro de Astrobiología de España en colaboración con el Instituto Meteorológico de Finlandia y el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. MEDA incluye sensores de viento, sensores de luz que pueden detectar torbellinos a medida que dispersan la luz solar alrededor del rover y una cámara orientada hacia el cielo para capturar imágenes de polvo y nubes.

UNA DE LAS FUENTES DE POLVO MÁS ACTIVAS DE MARTE

Using a suite of sensors called MEDA (or the Mars Environmental Dynamics Analyzer), I've been observing Martian weather, and it turns out Jezero Crater has particularly high levels of dust and wind activity. ⁰

More on these findings: https://t.co/K3lxuyi3KZ

