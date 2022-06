Kim Kardashian aboga por familiar encarcelado de una víctima mortal de tiroteo en EU

Por Daniela Barrera

Ciudad de México, 3 de junio (ASMéxico).- Kim Kardashian toma sus redes sociales para exigir al Departamento de Prisiones de Estados Unidos que libere de manera temporal al padre encarcelado de una de las víctimas mortales del tiroteo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas.

Fue el pasado 25 de mayo cuando Salvador Ramos, un adolescente de 18 años, irrumpió en la escuela primaria Robb, se encerró en un salón de clases y comenzó a disparar a todos los presentes, terminando con la vida de 21 personas: dos maestras y 19 niños, entre ellos, Eliahna “Ellie” Cruz Torres, de 10 años.

A través de sus redes sociales, la líder del clan Kardashian – Jenner publicó una imagen de la pequeña Ellie, solicitando la liberación temporal de su padre, quien está en prisión por un cargo “no violento” de drogas, para que éste pueda asistir al funeral de su hija y despedirse de ella.

#ICYMI @KimKardashian is trying to help a #Uvalde victim’s dad get to his daughters funeral. pic.twitter.com/uXtQ3m2vfl

— Leslie Rangel (@LesRangelonFox7) June 2, 2022