Amber Heard buscará apelar veredicto del jurado del juicio contra Johnny Depp

De acuerdo con la portavoz de Heard, la actriz de Aquaman buscará apelar la decisión del jurado respecto a la demanda de Depp por difamación.

MADRID, 3 de junio (EuropaPress).- Tras seis semanas de juicio televisado, el jurado leyó el veredicto del juicio entre Amber Heard y Johnny Depp el 1 de junio. La actriz ha sido condenada a pagar 15 millones de dólares por difamar a su exmarido con acusaciones de maltrato, mientras que el actor tendrá que pagar dos millones por la contrademanda presentada por Heard. Sin embargo, la estrella de Aquaman pretende apelar.

Alafair Hall, portavoz de Heard, confirmó a The New York Times que Heard apelará la decisión del jurado. “Estoy desconsolada porque la montaña de pruebas no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionados de mi exesposo.

Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés. Hace retroceder el reloj a un momento en que una mujer que habla podría ser avergonzada y humillada públicamente. Hace desmerecer la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio”, lamentó Heard en un comunicado.

Lisa Bloom, una conocida abogada estadounidense que representó a varias mujeres en los casos de acoso sexual contra el presentador Bill O’Reilly, predijo que el caso de Heard y Depp acabaría en apelación. “Quiero subrayar que esto no es el final porque la mayoría de los casos de difamación realmente se deciden en la apelación”, declaró a Newsnight.

“He llevado varios casos de difamación, incluida la representación de Janice Dickinson contra Bill Cosby. Tuvimos que presentar dos apelaciones en ese caso, las cuales fueron exitosas. Creo que este es un veredicto inconsistente. ¿Cómo puede ser que Amber Heard fuera difamada cuando el abogado de Johnny Depp dijo que sus acusaciones eran un engaño y, sin embargo, Johnny Depp también fue difamado cuando ella dijo que era una representante de la violencia doméstica? También ha sido condenada por difamación por el titular del artículo, que ella no escribió. Creo que esto va a ser objeto de apelación. Creo que dentro de un año o dos tendremos una respuesta y un resultado definitivo”, vaticinó la experta.

