Shakira es hospitalizada por ataque de ansiedad en medio de rumores de su separación

Por Débora Paz

Ciudad de México, 3 de junio (ASMéxico).- Este martes, salía a la luz la posible crisis sentimental que estarían atravesando Shakira y Gerard Piqué a causa de una supuesta deslealtad por parte del jugador del Barcelona. Una información que publicaba el periodista Emilio Pérez de Rozas en El Periódico y que rápidamente daba la vuelta al mundo al conocerse que la cantante y el futbolista ya ni siquiera pernoctan bajo el mismo techo. Ahora, la revista ¡Hola! publica en exclusiva nuevos detalles de cómo estaría viviendo la colombiana toda esta situación.

Esta reconocida publicación del corazón cuenta que Shakira sufrió una fuerte crisis el pasado sábado. La cantante tuvo que ser atendida por los servicios médicos y finalmente, fue trasladada en ambulancia hasta la clínica Teknon de Barcelona.

Un testigo que presenció los hechos relata a ¡Hola! lo sucedido en una carretera cercana a su domicilio en Esplugues de Llobregat donde pudo ver cómo la colombiana no podía evitar el llanto al ser víctima de un ataque de ansiedad. Por su parte, el futbolista observaba con gran preocupación la escena mientras los profesionales atendían a la artista.

