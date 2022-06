Oaxaca concentra problemas para instalar casillas por huracán “Agatha”, reconoce INE

En Oaxaca, ya se han entregado cinco mil 241 paquetes de los cinco mil 706 proyectados, pero el Instituto espera entregar el restante en las próximas horas previo a la elección.

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).– El Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció que en el estado de Oaxaca se han presentado problemas para instalar la totalidad de las casillas para las elecciones de este domingo 5 de junio, esto debido al paso del huracán “Agatha” y por conflictos comunitarios.

El secretario ejecutivo del organismo electoral, Edmundo Jacobo, detalló que la región que abarca desde Huatulco hasta Puerto Escondido, pasando por Tonameca y Pochutla, registra daños en comunidades y protestas para exigir atención tras el fenómeno metereológico.

📻#NotaElectoral | A dos días de la Jornada Electoral, todo está listo para que la ciudadanía pueda ejercer su voto de manera libre y secreta en las #Elecciones2022MX: @lorenzocordovav. https://t.co/zMXN74Mx7W pic.twitter.com/MWeq6M8uAG — @INEMexico (@INEMexico) June 3, 2022

“Estamos entregando los paquetes, todavía no tenemos un balance completo, pero en el caso de que no se pudieran entregar serían muy pocos, y respetaremos sin duda el sentido de la propia comunidad. La comunidad está demandando la atención inmediata del Gobierno local y federal frente al desastre. La prioridad es la atención y acompañamos el reclamo de las comunidades para que los efectos del huracán sean lo primero que se atienda y no pondremos en riesgo el proceso electoral por estas justas demandas”, remarcó el funcionario.

De los 100 paquetes electorales que estaban en riesgo de no entregarse, ya únicamente falta por entregar 17.

El secretario ejecutivo aseguró que ya se han entregado cinco mil 241 paquetes de los cinco mil 706 proyectados, pero el Instituto espera entregar el restante en las próximas horas previo a la elección.

En caso de presentarse situaciones climáticas desfavorables, las casillas podrán ser cambiadas de lugar a última hora y se informará a los votantes.

En el resto de las entidades donde se celebrarán votaciones este domingo, los porcentajes de montaje de casillas son: Hidalgo, con 99 por ciento de los paquetes entregados; Tamaulipas, 98.8 por ciento; Aguascalientes, 96.8 por ciento; Quintana Roo, 91.8 por ciento y Durango, 87.5 por ciento de progreso.